Çanakkale açıklarında mülteci teknesi battı: 4'ü çocuk, 6 ölü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, mültecileri taşıyan fiber teknenin batması sonucu 4'ü çocuk, 6 kişi öldü. 15 kişi kurtarılırken, kayıp bir kişi aranıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, bu sabah saatlerinde Babakale açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan içerisinde kaçak mültecilerin bulunduğu fiber teknenin battığı ihbarını aldı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre; 15 mülteci kurtarılırken, 4'ü çocuk, 6 kişinin cesedine ulaşıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kurtarılan mültecilerim durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Mültecilerin verdiği bilgi doğrultusunda kayıp bir kişi için bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. .