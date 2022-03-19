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Can Yaman'ın yeni sevgilisi kimdir? Francesca Chillemi kimdir?

Yeni dizi çekimleri için İtalya'da olan Can Yaman, özel hayatı ile gündem yerini aldı. İtalyan aktrist ve modelle beraberliğini sosyal medya hesabından ilan eden ünlü oyuncunun hayranları, itirafın ardından Can Yaman'ın yeni sevgilisi Francesca Chillemi'yi merak ediyor? İşte detaylar...

17 Dakika Önce
2022-03-19 13:50:01
Can Yaman'ın yeni sevgilisi kimdir? Francesca Chillemi kimdir?

Yeni dizi çekimleri için İtalya'da olan Can Yaman, özel hayatı ile gündem yerini aldı. İtalyan aktrist ve modelle beraberliğini sosyal medya hesabından ilan eden ünlü oyuncunun hayranları, itirafın ardından Can Yaman'ın yeni sevgilisi Francesca Chillemi'yi merak ediyor? İşte detaylar...

'Bir güneş kadar güzel'

Rol aldığı 'Sandokan' adlı dizi için İtalya'da bulunan Can Yaman yeni sevgilisine olan aşkını "Güneş gibi güzel" sözleriyle anlattı.

FRANCESCA CHİLLEMİ KİMDİR?

Francesca Chillemi, 25 Temmuz 1985 yılında dünyaya gözlerini açmıştır. Henüz 18 yaşında ülke çağında düzenlenen güzellik yarışmasına katılan Chillemi Miss İtalya seçilmiştir. İtalyan'nın sevilen dizililerinde Che Dio Ci Aiuti'de Azzurra Leonardi karakterini canlandırmıştır. Özel hayatı bilinen oyuncu 2009 yılında Mutasım Kaddafi ile görüntülenmişti. Daha önce bir evlilik geçirmiş olan Chillemi, OTB grup hissedarı Stefano Rosso evlenmiş ve bir kız çoçuğu dünyaya getirmiştir. .

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