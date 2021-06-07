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Can Topçu kimdir? Can Topçu hangi dizide oynuyor?

Oyuncu Can Topçu'nun sosyal medya fenomeni olan kız arkadaşı Başak Ermiş'i darp ettiği iddia edildi. İddia üzerine Can Topçu'nun kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Can Topçu kimdir? Can Topçu hangi dizide oynuyor? Can Topçu tarafından darp edildiğini iddia eden Başak Ermiş, “Ölmek istemiyorum, kurtarın beni” diye yardım istedi. Peki Başak Ermiş kimdir?

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Google News - Timeturk
07.06.2021 12:07:39
Can Topçu kimdir? Can Topçu hangi dizide oynuyor?

Oyuncu Can Topçu'nun sosyal medya fenomeni olan kız arkadaşı Başak Ermiş'i darp ettiği iddia edildi. İddia üzerine Can Topçu'nun kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Can Topçu kimdir? Can Topçu hangi dizide oynuyor? Can Topçu tarafından darp edildiğini iddia eden Başak Ermiş, “Ölmek istemiyorum, kurtarın beni” diye yardım istedi. Peki Başak Ermiş kimdir? 

Dizi oyuncusu Can Topçu iddiaya göre bir süredir birlikte olduğu sosyal medya fenomeni olan kız arkadaşı Başak Ermiş'i iddiaya göre darp etti. Bayıalana kadar dövüldüğünü söyleyen Başak Ermiş eniştesini arıyarak kurtulduğunu söyledi. Hastanede darp raporu alan Başak Ermiş, polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Can Topçu kimdir?

Can Topçu'nun ‘Adana 01' dizisinde rol aldığı öğrenildi.  Can Topçu dizi oyuncusudur. Can Topçu'nun kız arkadaşı Başak Ermiş'i öldüresiye dövdüğü iddia edildi. 

Can Topçu hangi dizide oynuyor?

Can Topçu Adana 01 dizisinde rol alıyor. 

"Böyle olsun istemezdim"

Topçu ise yaptığı açıklamada, "Böyle olsun istemezdim. Bir anlık sinirle olan bir şeyi menfaatine çevirdi" dedi. Topçu şu ifadeleri kullandı: El kaldırmamam gerekirdi. Ben vurmak istemedim, evden dışarı çıkacaktım kapıyı kitledi ağır küfürler etti. Sonunda o vurunca olanalr oldu. Ben özür diliyorum. Ben ne kadar haklı veya haksız olsam onun da bu konuda haksız olduğunu düşünüyorum. Vurduğum için haksız oldum ama iftiraları kabul etmiyorum. Sizlerde en kısa zamanda farkına varacaksınız"ge

Kız arkadaşı canını zor kurtardı

Sosyal medya fenomeni Başak Ermiş (22) ve üç aydır birlikte olduğu Can Topçu (19), Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'ndeki evde yaşıyordu. Önceki akşam eve arkadaşları da gelmiş sohbet ediyorlardı. Can Topçu, Başak Ermiş'in giydiği tayttan rahatsız olarak değiştirmesini istedi. Başak Ermiş, bu isteğe olumlu yanıt vermeyerek oturmaya devam etti. İsteğinin yerine gelmediğini gören Can Topçu, Başak Ermiş'i arkadaşlarının yanında yumruklamaya başladı. Evde bulunan arkadaşları Başak Ermiş'i kurtarmak istedi ancak bu pek mümkün olmadı. Can Topçu öfkeyle saldırmaya ve yumruklamaya devam etti. Başak Ermiş, aldığı darbeler sonucu bir süre bayıldı. Ayıldığında da eniştesini arayarak yardım istedi. Can Topçu evden kaçtı. Eniştesi tarafından evden alınan Başak Ermiş, annesinin evine götürüldü. Hastanede darp raporu alan Başak Ermiş, polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Türel yeniçeri

Böyle aşağılık mahluklarla ilişkili olursanız sonuç budur.Adam cılk.

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