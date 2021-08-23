Can Gönül kimdir? Gökhan Gönül'ün kardeşi kim? Can Gönül Gökhan Gönül'ün kardeşi mi?

Milli Futbolcu Gökhan Gönül'ün küçükken yetiştirme yurduna verilen kardeşi Can Gönül filmleri aratmayan bir hikaye ile ailesini buldu. Can Gönül yetiştirme yurdunda yetişmiş ve memuriyet hakkı verilince nüfus kayıt örneği almış ve bu örnekle kardeşlerine ve ailesine kavuşmuş. Peki Can Gönül kimdir? kimdir? Gökhan Gönül'ün kardeşi kim? Can Gönül Gökhan Gönül'ün kardeşi mi? Gökhan Gönül'den yıllar sonra ortaya çıkan kardeşine ilişkin de açıklama geldi.

Milli Futbolcu Gökhan Gönül'ün küçükken yetiştirme yurduna verilen kardeşi Can Gönül filmleri aratmayan bir hikaye ile ailesini buldu. Can Gönül yetiştirme yurdunda yetişmiş ve memuriyet hakkı verilince nüfus kayıt örneği almış ve bu örnekle kardeşlerine ve ailesine kavuşmuş. Peki Can Gönül kimdir? kimdir? Gökhan Gönül'ün kardeşi kim? Can Gönül Gökhan Gönül'ün kardeşi mi? Gökhan Gönül'den yıllar sonra ortaya çıkan kardeşine ilişkin de açıklama geldi.

İzmit'te yetiştirme yurdunda büyüyen Can Gönül filmleri aratmayan hikayesi ile herkesi şaşırttı. Yetiştirme ydurdundan işe yerleştirlmek için evrak toplayan Can Gönül kayıp ailesini buldu. Milli Futbolcu Gökhan Gönül'ün de kardeşi olduğunu öğrenen Can Gönül başından geçenleri anlattı.

Can Gönül kimdir?

Can Gönül yetiştirme yurduna verilmiş.

Can Gönül filmleri aratmayacak şekilde ailesine kavuştu.

Can Gönül milli futbolcu Gökhan Gönül'ün kardeşi.

Devlet tarafından verilen hakla bir kamu kurumunda göreve başlamak istedi. Kurumun kendisinden istediği evrakı toplayan Can Gönül, bunlar arasında bulunan nüfus kayıt örneğini aldığı sırada, hayatında ilk kez ailesinin diğer üyelerinin isimlerini öğrendi.

Nüfus kayıt örneğindeki bulunan 5 kişinin isimlerinden yola çıkıp araştırma yapan Can Gönül bir sonuca ulaşamadı. Fenerbahçe maçını izlediği sırada spikerin milli futbolcu Gökhan Gönül'ün bilgilerini verirken doğum tarihini söylemesi Can Gönül'ün dikkatini çekti. Elindeki nüfus kayıt örneğinde bulunan Gökhan isimli kişi ile spikerin anons ettiği Gökhan Gönül'ün doğum tarihlerinin aynı olmasından yola çıkan Can Gönül, Gökhan Gönül'ün diğer aile üyelerini araştırdı.

Nüfus kayıt örneğini aldığı sırada milli futbolcu Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu öğrenen ve "Anne baba isimleri de aynı, Gökhan Gönül'ün evlenme tarihi bile benim nüfus kayıt örneğimdeki isimle uyuşuyor. Ağabeyim olduğunu düşündüm" dedi.

Gökhan Gönül'ün kardeşi kim?

Gökhan Gönül'ün annesi, babası ve diğer kardeşlerinin kendi nüfus kayıt örneğindeki anne, baba ve kardeş isimleriyle uyduğunu ifade eden Can Gönül, "İki yaşımda yetiştirme yurduna verilmişim. O yaşımdan 18 yaşıma kadar zaten devlet bana sahip çıktı. 18 yaşından sonra bana memuriyet hakkı tanındı. Memur olabilmek için gittiğim kurumda benden evraklar istendi. Evraklar arasında nüfus kayıt örneği de vardı. Ben de nüfus kayıt örneğimi aldığımda orada ailemi gördüm. Hayatımda ilk kez nüfus kayıt örneği görmüştüm" dedi.

Can Gönül Gökhan Gönül'ün kardeşi mi?

"Bir gün Fenerbahçe maçını izlerken spikerin 4 Ocak 1985 doğumlu Gökhan Gönül bilgisi verildiğini duydum. Ben bunu duyar duymaz nüfus kayıt örneğine koştum ve doğum tarihinin benim nüfus kayıt örneğimdeki Gökhan isimli kişiyle eşleştiğini gördüm. Daha sonra internet kafeye gittim, Gökhan Gönül'ün ailesine baktım. Aile üyelerinde Volkan Gönül, Hakan Gönül gibi isimler vardı, benim nüfus kayıt örneğimde de bu iki isim vardı. Anne baba isimleri de aynı, Gökhan Gönül'ün evlenme tarihi bile benim nüfus kayıt örneğimdeki isimle uyuşuyor. Bu durumda Gökhan Gönül'ün ağabeyim olduğunu düşündüm. Belgeleri kontrol ettim ve her şey birbiriyle tutuyordu, sonunda bir ailem olduğunu öğrendim. Daha sonra Bursa'da bir amcam olduğunu öğrendim ve onun yanına gittik. Erol Gönül'ün yanına gittiğimizde beni yanlarına almadılar, ağabey dediğim insanlarla gittim ve onlar konuştular. Amcam benim gibi bir çocukları olduğunu kabullendi ama babam beni inkar etmiş"

Gökhan Gönül'den açıklama

Öte yandan futbolcu Gökhan Gönül'ün "Can bizim kardeşimiz. İnkar etmiyorum. Biz de bunu 3-4 gün önce öğrendik. 3 kardeştik 4 kardeş olduk" dediği öğrenildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.