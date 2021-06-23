Can Ataklı'dan 'kayıp 40 milyon lira' iddiası

Artı 1 TV'nin kuruluşuna ilişkin Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in iddialarının artçıları devam ediyor. Son olarak gazeteci Can Ataklı yaptığı açıklamada Artı 1 kanalı ile ilgili toplanan paraların olduğunu ve bu paraların bir miktarının akıbetinin bilinmediğini vurguladı. Ataklı konuşmasında 'Bir kere CHP'den toplanan 40 milyon TL para var. Yine bir başka CHP'linin 'Ben hallediyorum' deyip o paranın önemli bir bölümünü yok ettiğini söylerler.' dedi. Kayıp 40 milyon TL iddiası Twitter'da TT oldu. İddia sonrası binlerce kişi 40 milyon lira etiketi ile binlerce paylaşım yapıldı. Twitter kullanıcıları 40 milyon lira nerede? 40 milyon lirayı kim aldı? gibi soruları sormaya başladı. Twitter'da iddialardan sonra 40 milyon TL TT oldu.

Artı 1 TV'nin kuruluşuna ilişkin Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in iddialarının artçıları devam ediyor. Son olarak gazeteci Can Ataklı yaptığı açıklamada Artı 1 kanalı ile ilgili toplanan paraların olduğunu ve bu paraların bir miktarının akıbetinin bilinmediğini vurguladı. Ataklı konuşmasında 'Bir kere CHP'den toplanan 40 milyon TL para var. Yine bir başka CHP'linin 'Ben hallediyorum' deyip o paranın önemli bir bölümünü yok ettiğini söylerler.' dedi. İddia Twitter'da TT oldu. İddia sonrası binlerce kişi 40 milyon lira etiketi ile binlerce paylaşım yapıldı. Twitter kullanıcıları 40 milyon lira nerede? 40 milyon lirayı kim aldı? gibi soruları sormaya başladı.

Gazeteci Can Ataklı Uğur Dündar ile Yılmaz Özdil'in arasını bozan Artı 1 televizyonunun kuruluş aşamasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ataklı Artı 1 TV'nin kuruluşunda çok şaibe olduğunu belirtti. Ataklı Artı 1 TV'nin kurulması aşamasında CHP'den 40 milyon lira para toplandığını ve bunun kayıp olduğunu iddia etti. Artı 1 TV iddiaları gündemde tazeleiğni korurken kayıp 40 milyon lira iddiası gündeme bomba gibi düştü.

40 milyon lirayı kim aldı?

Gazeteci ve sunucu Can Ataklı Artı 1 TV'ye ilişkin flaş bir iddia ortaya attı. Can Ataklı konuşmasında 40 milyon TL'nin kayıp olduğunu belirtti. Peki 40 milyon lirayı kim aldı? Ataklı açıklamasında şunları söyledi: "Bir kere CHP'den toplanan 40 milyon TL para var. Ve bu kayı. Yine bir başka CHP'linin 'Ben hallediyorum' diyip o paranın önemli bir bölümünü yok ettiğini söylerler."

İddi sosyal medyada büyü ses getirdi

Sosyal medyada kayıp 40 milyon lira iddiaları sonrasında binlerce mesaj atıldı. İşte o mesajlardan bazıları;

Twitter paylaşımı: "Bi taraf 128 milyon dolar çalar diğer taraf 40 milyon TL çalar ve her zaman olan halka olur..."

Twitter paylaşımı: "Chpde toplanan 40 milyon tl kaybolmuş"

Twitter paylaşımı: "Can Ataklı CHP'nin toplanan 40 milyon ₺'nın bir başka CHP' li tarafından buharlaştırıldığını söyledi.."

Yılmaz Özdil ile Uğur Dündar'ın arasını bozan iddia

Artı 1 TV'nin kuruluşu ile ilgili ABD'deki iddianamede yer alan detayları aktaran Özdil, "SBK'nın kafakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD'deki iddianamede yazıyor..." ifadelerini kullandı. Özdil'in açıkalmalarına Uğur Dündar çok sert tepki göstermişti. Dündar, "Sen benim ne kadar namuslu olduğumu bilen bu ülkedeki iki üç insandan birisin. Sen nasıl olur da 'değerli ağabeyim' dediğin, yere göğe sığdıramadığın bir insana ima yollu dahi olsa çamur atmaya yeltenirsin" ifadelerini kullandı. İkili arasında yaşanan kavga gündemde tazeliğini korurken Artı 1 Tv ile ilgili ortaya atılan kayıp 40 milyon lira iddası da gündemi sarstı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.