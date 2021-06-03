Çamlıca Kulesi kahvaltı fiyatı ne kadar? Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılan Küçük Çamlıca Kulesi içinde yer alan seyir terası ve restoranların fiyatları belli oldu. Yapılan açıklamada Çamlıca Kulesi giriş fiyatı ve restoran-kafe fiyatları tartışmaları da beraberinde getirdi. Peki Çamlıca Kulesi serpme kahvaltı kaç para? Çamlıca Kulesi çay kaç para? Çamlıca Kulesi restoran ve kafe menü fiyat listesi belli oldu mu? Çamlıca Kulesi'nde kahve ne kadar?

Çamlıca Kulesi kahvaltı fiyatı ne kadar? Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılan Küçük Çamlıca Kulesi içinde yer alan seyir terası ve restoranların fiyatları belli oldu. Yapılan açıklamada Çamlıca Kulesi giriş fiyatı ve restoran-kafe fiyatları tartışmaları da beraberinde getirdi. Peki Çamlıca Kulesi serpme kahvaltı kaç para? Çamlıca Kulesi çay kaç para? Çamlıca Kulesi'nde kahve ne kadar?

İstanbul'un yeni simgesi oalcak Çamlıca Kulesi geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıldı. Açılışın ardından Çamlıca Kulesi giriş fiyatları belli olmuştu. Şimdi ise kuledeki restoran ve kafelerin menülerindeki fiyatlar belli oldu. Çamlıca Kulesi'nde kahvaltı yapmak isteyenler Çamlıca Kulesi kahvaltı fiyatı ne kadar? Çamlıca Kulesi serpme kahvaltı kaç para? sorusunu internetten araştırmaya başladı.

Çamlıca Kulesi kahvaltı fiyatı ne kadar?

Çamlıca Kulesi'nde yer alan restoranda manzaraya karşı kahvaltı yapmanın bedeli de açıklandı. Çamlıca Kulesi'nde 2 kişilik serpme kahvaltı, fiyatı 180 liradan menüye kondu. Hızlı kahvaltı tabağına ise 70 lira fiyat biçildi. Belirtilen fiyatlar da tartışmalara neden oldu.

Çamlıca Kulesi çay fiyatı ne kadar?

İstanbul'un en yüksek yapısı olan kulede, restoran ve kafelerde bir bardak çayın fiyatı 10 lira olarak belirlendi.

Çamlıca Kulesi Türk hahvesi fiyatı kaç para?

Çamlıca Kulesi'nde bir fincan Türk kahvesine 20 lira fiyat kondu.

Çamlıca Kulesi giriş ücretleri

Çamlıca Kulesi'nde fiyatlar belli oldu. Kuleye giriş ücreti tam bilette 60, indirimli bilette 30 TL oldu. Yabancı turistler ise kuleye girişte 120 TL ödeyecek.

İşte Çamlıca Kulesi'nde yiyecek ve içecek fiyatları

Coca Cola, Fanta, ayran gibi soğuk içecekler 18 lira olarak fiyatlandı. Limonatanın fiyatı, 22 lira oldu. Taze sıkma meyve suları kategorisinde portakal ve havuç suyunun fiyatı menüde 30 lira olarak yer aldı. Yeşil elma suyu 33, portakal, elma ve havuçtan oluşan karışık meyve suyu da 39 lira.

Çamlıca Kulesi PTT iştiraki olan Kule AŞ tarafından işletiliyor

Çamlıca Kulesi'nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın uhdesindeki PTT iştiraki olan Kule AŞ tarafından işletildiği öğrenildi.

Çamlıca Kulesi özellikleri

Küçük Çamlıca TV- Radyo Kulesi girişinden itibaren 388,5 metre uzunluğunda. Kulenin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 576,5 metre yüksekliğinde. Kule, 4 katı yerin altında olmak üzere her biri 4,5 metre yüksekliğinde 53 kattan oluşuyor. İstanbul'un sembolü olması beklenen yeni kulede 39'uncu ve 40'ıncı katlarda deniz seviyesinden 393,5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restoran bulunuyor. 33'üncü ve 34'üncü katlarında deniz seviyesinden 366,5 ve 371 metre yüksekliğinde iki ayrı seyir terası da yer alıyor.

Kulenin yapımında 30 bin metreküp beton ve 3 bin ton yapı çeliği kullanıldı. Çamlıca Kulesi artık seyir terası, kafe restoran gibi tesisleriyle de hizmet verecek. Kulede yer alan yüksek verimli anten ve verici sistemleri sayesinde sağlanan enerji tasarrufunun maksimum seviyede olduğuna dikkat çekildi.

İstanbul'un siluetini daha da güzelleştiren Çamlıca Kulesi, yüksek verimli anten ve verici sistemleriyle enerji tasarrufunu daha da artırdı. Ülke ekonomisine ve turizmine katkı sağlaması da planlanan kulenin içerisinde seyir terasları, restoranlar, kafeteryalar, hediyelik eşya mağazaları da bulunacak.

Kulenin tasarımında Türkler için tarih boyunca önemli bir simge olan lale çiçeğinden esinlenilmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.