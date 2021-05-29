Çamlıca Kulesi giriş ücretleri | Çamlıca Kulesi Seyir Terası giriş ücreti kaç para?

Çamlıca Kulesi giriş ücretleri | Küçük Çamlıca Kulesi'nin yapımına 2016 yılının Mart ayında başlanmıştı. Aradan geçen 5 yılın ardından Çamlıca Kulesi bugün açılıyor. İstanbul'da televizyon ve radyo anten kirliğini çözecek olan Çamlıca Kulesi restoran, kafe ve seyir terasları ile vatandaşlara hizmet verecek. Peki Küçük Çamlıca Kulesi Seyir Terası giriş ücreti kaç para? Küçük Çamlıca Kulesi girişleri ücretli mi? Küçük Çamlıca Kulesi girişleri kaç para? İşte Çamlıca Kulesi'ne dair bilinmeyenler...

Çamlıca Kulesi giriş ücretleri | Küçük Çamlıca Kulesi'nin yapımına 2016 yılının Mart ayında başlanmıştı. Aradan geçen 5 yılın ardından Çamlıca Kulesi bugün açılıyor. İstanbul'da televizyon ve radyo anten kirliğini çözecek olan Çamlıca Kulesi restoran, kafe ve seyir terasları ile vatandaşlara hizmet verecek. Peki Küçük Çamlıca Kulesi Seyir Terası giriş ücreti kaç para? Küçük Çamlıca Kulesi girişleri ücretli mi? Küçük Çamlıca Kulesi girişleri kaç para? İşte Çamlıca Kulesi'ne dair bilinmeyenler...

İstabul'un yeni söigesi Küçük Çamlıca Kulesi bugün açılıyor. İstanbul'un manzarasını doyasıya zlemek isteyenler için bulunmaz bir fırsat olan Çamlıca Kulesi'nin giriş ücretleri merak edilmeye başlandı. Peki Çamlıca Kulesi Seyir Terası giriş ücreti kaç para? Çamlıca Kulesi Seyir Terası ücretleri açıklandı mı? Çamlıca Kulesi girişleri ücretli mi? Küçük Çamlıca TV ve Radyo Kulesi giriş ücretleri ne kadar?

ÇAMLICA KULESİ GİRİŞ ÜCRETLERİ

Çamlıca Kulesi seyir terası giriş ücretleri henüz belli değil. Giriş ücretleri kule açıldıktan sonra paylaşılacak.

ÇAMLICA KULESİ SEYİR TERASI GİRİŞ ÜCRETİ KAÇ PARA?

Küçük Çamlıca Kulesi seyir terası girişinin ücretli olacağı tahmin ediliyor. Ancak giriş ücretlerine dair henüz net bir açıklama yapılmadı.

ÇAMLICA KULESİ ÖZELLİKLERİ NELER?

Küçük Çamlıca TV- Radyo Kulesi girişinden itibaren 388,5 metre uzunluğunda. Kulenin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 576,5 metre yüksekliğinde. Kule, 4 katı yerin altında olmak üzere her biri 4,5 metre yüksekliğinde 53 kattan oluşuyor. İstanbul'un sembolü olması beklenen yeni kulede 39'uncu ve 40'ıncı katlarda deniz seviyesinden 393,5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restoran bulunuyor. 33'üncü ve 34'üncü katlarında deniz seviyesinden 366,5 ve 371 metre yüksekliğinde iki ayrı seyir terası da yer alıyor.

Kulenin yapımında 30 bin metreküp beton ve 3 bin ton yapı çeliği kullanıldı. Çamlıca Kulesi artık seyir terası, kafe restoran gibi tesisleriyle de hizmet verecek. Kulede yer alan yüksek verimli anten ve verici sistemleri sayesinde sağlanan enerji tasarrufunun maksimum seviyede olduğuna dikkat çekildi.

İstanbul'un siluetini daha da güzelleştiren Çamlıca Kulesi, yüksek verimli anten ve verici sistemleriyle enerji tasarrufunu daha da artırdı. Ülke ekonomisine ve turizmine katkı sağlaması da planlanan kulenin içerisinde seyir terasları, restoranlar, kafeteryalar, hediyelik eşya mağazaları da bulunacak.

LALE ÇİÇEĞİNDEN ESİNLENİLDİ

Kulenin tasarımında Türkler için tarih boyunca önemli bir simge olan lale çiçeğinden esinlenilmiştir. Kulenin ana aksı lalenin köklerini ve besleyici gövdesini simgelerken güneşe doğru yükseldikçe yapılandırılan seyir terası ve restoran katları henüz açmayan bir lale tomurcuğunu simgeler. Panorama asansörleri giriş katından antenlerin olduğa kata kadar yükselen ana kabuğun iki yanında yer almakta ve İstanbul Boğazı'nın Asya ve Avrupa kıtalarını ayırıp bütünleştirmesi gibi bir rol oynamaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.