Çamlıca kulesi giriş ücreti ne kadar? İstanbul'da radyo ve televizyon kuleleri nedeniyle oluşan görüntü kirliliğine son verecek ve İstanbul'un simgesi haline gelecek olan Çamlıca TV-Radyo Kulesi bugün açılacak. Kulede seyir terasları, restoranlar ve etkinlik alanları da olacak. Kulenin açılmasıyla vatandaşlar da Çamlıca kulesi girişleri ücretli mi, Çamlıca kulesi seyir terası ücretli mi, Küçük Çamlıca kulesi giriş ücreti ne kadar gibi soruları sormaya başladı. İşte Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi ile ilgili teknik detaylar.

Çamlıca kulesi giriş ücreti ne kadar? İstanbul'da radyo ve televizyon kuleleri nedeniyle oluşan görüntü kirliliğine son verecek ve İstanbul'un simgesi haline gelecek olan Çamlıca TV-Radyo Kulesi bugün açılacak. Kulede seyir terasları, restoranlar ve etkinlik alanları da olacak. Kulenin açılmasıyla vatandaşlar da Çamlıca kulesi girişleri ücretli mi, Çamlıca kulesi seyir terası ücretli mi, Küçük Çamlıca kulesi giriş ücreti ne kadar gibi soruları sormaya başladı. İşte Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi ile ilgili teknik detaylar.

Çamlıca tepesinde onlarca telvizyon ve radyo antenlerinden oluşan görüntü kirliliği Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi ile sona erdi. İstanbul'un simgesi haline gelecek olan Çamlıca Kulesi nihayet açılıoyor. Çamlıca Kulesi İStanbullulara yeni bir sosyal mekan olarak hizmet verecek. Çamlıca Kulesi'nde seyir terasları, restonrlar ve etkinlik alanları da olacak. Ancak vatandaşları yakından ilgilendiren konu Çamlıca Kulesi giriş ücretlerinin olup olmadığı konusunda. Peki Çamlıca kulesi giriş ücreti ne kadar? Çamlıca kulesi seyir terası ücretli mi?

ÇAMLICA KULESİ GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Çamlıca Kulesi seyir terası giriş ücretleri henüz belli değil. Giriş ücretleri kule açıldıktan sonra paylaşılacak.

Çamlıca kulesi seyir terası ücretli mi?

Küçük Çamlıca Kulesi seyir terası girişinin ücretli olacağı tahmin ediliyor. Ancak giriş ücretlerine dair henüz net bir açıklama yapılmadı.

ÇAMLICA KULESİ ÖZELLİKLERİ NELER?

Küçük Çamlıca TV- Radyo Kulesi girişinden itibaren 388,5 metre uzunluğunda. Kulenin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 576,5 metre yüksekliğinde. Kule, 4 katı yerin altında olmak üzere her biri 4,5 metre yüksekliğinde 53 kattan oluşuyor. İstanbul'un sembolü olması beklenen yeni kulede 39'uncu ve 40'ıncı katlarda deniz seviyesinden 393,5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restoran bulunuyor. 33'üncü ve 34'üncü katlarında deniz seviyesinden 366,5 ve 371 metre yüksekliğinde iki ayrı seyir terası da yer alıyor.

Kulenin yapımında 30 bin metreküp beton ve 3 bin ton yapı çeliği kullanıldı. Çamlıca Kulesi artık seyir terası, kafe restoran gibi tesisleriyle de hizmet verecek. Kulede yer alan yüksek verimli anten ve verici sistemleri sayesinde sağlanan enerji tasarrufunun maksimum seviyede olduğuna dikkat çekildi.

İstanbul'un siluetini daha da güzelleştiren Çamlıca Kulesi, yüksek verimli anten ve verici sistemleriyle enerji tasarrufunu daha da artırdı. Ülke ekonomisine ve turizmine katkı sağlaması da planlanan kulenin içerisinde seyir terasları, restoranlar, kafeteryalar, hediyelik eşya mağazaları da bulunacak.

LALE ÇİÇEĞİNDEN ESİNLENİLDİ

Kulenin tasarımında Türkler için tarih boyunca önemli bir simge olan lale çiçeğinden esinlenilmiştir. Kulenin ana aksı lalenin köklerini ve besleyici gövdesini simgelerken güneşe doğru yükseldikçe yapılandırılan seyir terası ve restoran katları henüz açmayan bir lale tomurcuğunu simgeler. Panorama asansörleri giriş katından antenlerin olduğa kata kadar yükselen ana kabuğun iki yanında yer almakta ve İstanbul Boğazı'nın Asya ve Avrupa kıtalarını ayırıp bütünleştirmesi gibi bir rol oynamaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.