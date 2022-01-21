Camiye giren bir kadın “hepimiz açız” diye bağırdı

Burdur Ulu Camii'ye Cuma namazı sırasında giren bir kadın, 'Burada dünya kadar emekli var ve biz açız aç' diye bağırdı.

Cuma namazı sırasında Burdur Ulu Camii'ye giren Z.D. isimli kadın, "Burada dünya kadar emekli var ve biz açız aç" diye bağırmaya başladı.

Vaazın camiler arası merkezi sistem olmasından dolayı kadının sesi tüm camilerde cemaat tarafından duyuldu.

Vaizin 'cemaati durun, bir şey yapmayın' diye uyardığı duyulurken, bir süre sonra vaazına devam ettiği görüldü.

Burdur Ajans'ta yer alan habere göre; Z.D. nin yanına giden cami cemaati kadını dışarıya çıkması konusunda ikna etmeye çalıştı.

Cami dışında da yoksul olduğu ve aç olduğu konusunda bağıran kadın daha sonra gözlerden kayboldu.

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