Dizinin yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana tepkilerin odağında olan Feride Hanım'ın Kanal D ekranlarının fenomen dizilerinden biri olan dizide ölüp ölmediği merak ediliyor. Peki, Feride ölüyor mu, Nur Sürer diziden ayrılıyor mu?

Yayına başladığı ilk günden itibaren ilgiyle takip edilen ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız dizisi her Perşembe akşamları Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Ekrana geldiği her bölümde izleyiciye heyecanlı anlar yaşatan Camdaki Kız'da farklı gelişmeler olacağı öğrenildi.

Gerçek bir hayat hikayesinin ele alındığı Camdaki Kız dizisinin uyarlandığı kitapta, dizinin başladığı günden bu yana izleyiciler tarafında sürekli eleştirilen Feride karakterinin dizinin 42. bölümünde diziye veda edeceği konuşuluyor. Ünlü oyuncu Nur Sürer'in başarılı performansı ve muhteşem oyunculuğu ile hayat bulan Feride'nin kitapta kendi canına kıydığının yazıldığı belirtilirken, dizinin müdavim izleyicileri Feride'nin ölüp ölmediğinin yanı sıra diziden nasıl ayrılacağını merak etmeye başladı.

Camdaki Kız Feride ölüyor mu, diziden çıkacak mı?

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan ve yayınlandığı günden itibaren ilgi ile takip edilen Camdaki Kız dizisi her hafta yayınlandığı her bölüm ile seyircisine güzel dakikalar geçirtiyor. Burcu Biricik'in de başrolünde yer aldığı dizide Feride karakterine hayat veren başarılı oyuncu Nur Sürer'in dizinin 42. bölümünde kadroya veda edeceği belirtiliyor.

Kızı için yaptıklarına çok pişman olan Feride'nin geçtiğimiz bölümlerde vasiyetini azdığı görülmüştü. Fakat Feride'nin ölerek diziden ayrılacağı veya diziye devam edeceği yönünde henüz net bir açıklama yapılmadı. TV ekranlarında uyarlanan kitapta ise Feride'nin hayatına son verdiği söyleniyor.