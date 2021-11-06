Çamaşırlar için evde doğal yumuşatıcı nasıl hazırlanır?

Çamaşır deterjanlarındaki kimyasal maddeler ve kireçli sular yüzünden çamaşırlarımız yıkandıktan sonra sertleşebiliyor. Bu yüzden kimyasal yumuşatıcılar kullanmak zorunda kalıyoruz. Fakat yumuşatıcılar cildimize zarar veriyor. Bu yüzden evde doğal malzemelerle yumuşatıcı hazırlayıp hem çamaşırlarınızı yumuşatabilir hem de kimyasal ürünlerden uzak durabilirsiniz.



Çamaşır makinesinde yıkanan çamaşırlar kireçli sular ve deterjanlar yüzünden sertleşiyor. Bu yüzden kimyasal yumuşatıcılar kullanmak durumunda kalıyoruz. Fakat yumuşatıcıların vücudumuza verdiği zararları biliyor musunuz?

Çamaşır yumuşatıcıları içinde alpha-terpineol, benzil asetat, benzil alkol, kloroform, linalool bulunuyor. Gelin bu kimyasal maddelerin zararlarına birlikte bakalım...

Alpha-terpineol maddesi baş dönmesi, baş ağrısı, hafıza kaybı ve hatta yüzde uyuşukluk, boyun ve sırt ağrısına neden olabiliyor.

Benzil asetat maddesinin dumanı göze ve solunum yollarına zarar veriyor.

Benzil alkol merkezi sinir sistemi bozukluklarına, baş ağrısına, bulantıya, kusmaya, baş dönmesine ve kan basıncındaki aşırı düşüşe sebep olabiliyor.

Kloroform, bilinç kaybı, mide bulantısı, baş ağrısı, kusma, baş dönmesi ve uyuşukluğa neden olabiliyor.

Linalool, solunum yolu problemlerine ve kas koordinasyonunu kaybetmeye sebep oluyor.

Tüm bu zararlar yüzünden yumuşatıcı kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Çamaşırlarınızı yumuşatmak için evde doğal malzemelerle de yumuşatıcı hazırlayabilirsiniz.

Doğal yumuşatıcı nasıl hazırlanır?

Doğal bir yumuşatıcı hazırlamak için sekiz yüz ml elma sirkesi, bir çay bardağı karbonat, iki yüz ml ılık su, otuz damla aromatik yağa ihtiyacınız olacak.

Bir kabın içerisine karbonatı koyun. Daha sonra üzerine suyu döküp karıştırın ve elma sirkesiyle aromatik yağı ekleyin. Aromatik yağı sevdiğiniz kokuya göre tercih edebilirsiniz. Bu karışımı bir şişeye doldurun ve çamaşır makinesinin yumuşatıcı bölümüne koyun. Çamaşırlarınızın sirke kokmasından endişe etmeyin. Sirke kokusu çamaşırlardan birkaç dakika içerisinde yok olacaktır. Yine de rahatsız oluyorsanız aromatik yağın miktarını artırarak sirke kokusunu bastırabilirsiniz.

Bu karışım sayesinde hem çamaşırlarınız güzel kokacak, hem deterjan ve su yüzünden oluşmuş sertlik ortadan kalkacak hem de cildiniz kimyasallara maruz kalmayacaktır.

Bu karışım uzun bir süre dayanacaktır. Fakat bekledikten sonra kötü bir koku oluştuysa kullanmanızı tavsiye etmeyiz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.