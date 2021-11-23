Çamaşır makinesinin deterjan gözüne kola dökerseniz...

Kolanın sağlığa zararları sürekli olarak konuşulmaktadır. Fakat buna rağmen dünyada sudan sonra en çok tüketilen içecek koladır. Peki koladan başka şekilde de faydalanabileceğinizi biliyor musunuz? Sizler için kolanın kullanım alanlarını araştırdık...



Kolanın sağlığa zararlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Şeker oranı çok yüksek olan bu içecekten küçük büyük herkesin uzak durması gerekiyor. Çünkü kola vücutta sayısız zarara sebep olabiliyor. Maalesef tüm bunların bilinmesine rağmen dünyada sudan sonra en çok kola tüketiliyor. Kolayı içmenizi biz de önermiyoruz fakat onu başka alanlarda kullanabilirsiniz. Gelin kolanın farklı kullanım alanlarına birlikte bakalım...

Kolanın birbirinden ilginç kullanım alanları

Kola fayanslar ve seramikler için güçlü bir temizleyici maddeye dönüşebilir. Tuvaletinizde bir türlü çıkaramadığınız lekeler varsa koladan yardım alabilirsiniz. Kolayı lekeli bölgenin üzerine dökün ve otuz dakika kadar bekletin. Bu sürenin sonunda lekenin kolanın asidi sayesinde yok olduğunu göreceksiniz..

Kola iyi bir pas sökücüdür. Çünkü kolanın asidik değeri çok yüksektir. Bu asit pasın giderilmesinde çok başarılıdır. Eğer çok paslı bir alanı temizlemek istiyorsanız mutlaka koladan yardım almayı deneyin. Kolayı paslı yüzeyin üzerine dökün ve bir gece boyunca bekletin. Ertesi gün bir bulaşık süngeri kullanarak pası kolay bir şekilde temizleyebilirsiniz.

Kola yağ lekelerine de çare olur. Hepimiz bilir yağ lekelerini çıkarmak çok zordur. Birçok deterjan bu lekelere etki edemez. Fakat kola bu konuda da çok başarılıdır. Yağ lekesi olan eşyanızı çamaşır makinesine koyun. Çamaşır makinesinin deterjan gözüne deterjanla birlikte kola da ekleyin. Tek yıkamada leke kola sayesinde çıkacaktır.

Bir şekilde saçınıza sakız yapıştıysa saçınızı kesmeyin. Saçınıza kola dökerseniz sakız kendi kendine yapıştığı yerden düşecektir. Ayrıca kola saç rengini de açıcı bir özelliktedir. Saçınızın boyasını beğenmediyseniz kola ile yıkadıktan sonra yarım saat kadar bekletip durularsanız saç renginiz açılacaktır.

Kola dibi tutan tencerenizin de yardımına koşacaktır. Dibi tutmuş tencerenizin içerisine kola döküp bir süre hiçbir işlem uygulamadan bekletin. Kolanın asidik yapısı tencerenizin dibinin kolay bir şekilde temizlenmesini sağlayacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.