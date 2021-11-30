Çamaşır makinenizi böyle temizleyin

Çamaşır makinesi evin en sık kullanılan beyaz eşyalarındandır. Çamaşırlarımızı tertemiz yapan bu makinenin kendisinin de temizlenmeye ihtiyacı var. Çünkü zaman içerisinde makinenin içerisinde kir birikebiliyor ve bu kir makinenin kötü kokmasına neden olabiliyor. Peki çamaşır makinesi nasıl temizlenmeli? Sizler için araştırdık...



Çamaşır makinesinin içerisinde sürekli çamaşırlarımızı yıkıyor ve onları kirlerinden arındırıyoruz. Zaman içerisinde çamaşırlarımızdaki kirler makinenin görünmeyen yerlerinde birikebiliyor ve bu yüzden makine kötü kokabiliyor. Hatta bu kötü koku çamaşırlara bile sirayet edebiliyor. Bu hale gelmemek için çamaşır makinesinin düzenli bir şekilde temizlenmesi gerekiyor.

Çamaşır makinesinin temizlenmesi için piyasada çeşit çeşit kimyasal temizlik ürünleri bulunuyor. Fakat kimyasal maddeler kullanmak istemiyorsanız evde bulunan doğal malzemelerle de çamaşır makinenizi kirlerden arındırıp tertemiz yapabilirsiniz.

Çamaşır makinesi nasıl temizlenmeli?

Çamaşır makinesinin en kolay kirlenen ve göze batan yeri deterjan ve yumuşatıcı gözleridir. Bu alanda zaman içerisinde deterjan ve yumuşatıcı kalıntıları birikir. Burayı güzel bir şekilde temizlemek için beyaz sirke ve suya ihtiyacınız olacak. Beyaz sirkeyi piyasadan kolay br şekilde temin edebilirsiniz. Sirke ruhu olarak da satılan beyaz sirkeyi kullanmak istemezseniz elma veya üzüm sirkesi tercih edebilirsiniz.

Bir su bardağı beyaz sirke ve bir litre temiz suya ihtiyacınız olacak. Bir litre suyu kaynatarak işe başlayın. Kaynayan suyu beş dakika dinlendirdikten sonra içerisine beyaz sirkeyi ekleyip karıştırın. Makinenin deterjan gözünü çıkarıp öncelikle suyun altında kirini akıtıp daha sonra uygun bir kaba aldığınız sirkeli karışımın içerisinde yaklaşık on beş dakika bekletin. Daha sonra suyla durulayıp yerine yerleştirebilirsiniz.

Çamaşır makinesinin içerisinde zaman içerisinde küf ve kireç oluşur. Kötü kokuya sebep olan da budur. Bunu temizlemek için bir su bardağı beyaz sirkeye ve bir buçuk çorba kaşığı tuza ihtiyacınız olacak. İlk olarak sirke ve tuzu güzel bir şekilde karıştırın, daha sonra çamaşır makinesinin deterjan bölmesine bu karışımı koyun. İsterseniz tuzu deterjan bölümüne koyup sirkeyi direkt olarak makinenin içine de dökebilirsiniz. Daha sonra makinenizi içi boş bir şekilde doksan derecede bir buçuk saat çalıştırın. Bu sayede makinenizin içi temizlenecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.