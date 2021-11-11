Cam şişe depozito uygulaması ne zaman başlayacak? Marketten depozito iadesi ne zaman alınacak? Çevre kirliliğini önüne geçmek ve atıkları geri dönüşüm yolu ile ekonomiye kazandırmak için bir adım daha atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum atık şişelerden depozito alınmasına ilişkin uygulamanın yakında başlayacağını açıkladı. Bakan Kurum açıklamasında 2022 yılı Ocak ayında kağıt, plastik, cam ve metal kullanılarak üretilen ambalajların marketlere iade edilerek ücretlerinin geri alınabileceğini açıkladı.

Cam şişe depozito uygulaması ne zaman başlayacak? Marketten depozito iadesi ne zaman alınacak? Çevre kirliliğini önüne geçmek ve atıkları geri dönüşüm yolu ile ekonomiye kazandırmak için bir adım daha atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum atık şişelerden depozito alınmasına ilişkin uygulamanın yakında başlayacağını açıkladı. Bakan Kurum açıklamasında 2022 yılı Ocak ayında kağıt, plastik, cam ve metal kullanılarak üretilen ambalajların marketlere iade edilerek ücretlerinin geri alınabileceğini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum depozito uygulamasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Yapıan yeni uygulama ile kağıt, plastik ve metal kullanılarak yapılan ambalajlarda depozito sistemi geçerli olacak. Peki cam şişe depozito uygulaması ne zaman başlayacak? Marketten depozito iadesi ne zaman alınacak?

Cam şişe depozito uygulaması ne zaman başlayacak?

Çevre kirliliğini ve doğanın yükünü azaltmak için getirilen ücretli poşet uygulamasının ardından şimdi de kağıt, plastik ve metal kullanılarak yapılan ambalajlarda depozito sistemi geçerli olacak. Buna göre ambalaj iade edildiği takdirde ücreti geri verilecek.

Marketten depozito iadesi ne zaman alınacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Projesi'ni geri dönüşüm projesi olarak görmediklerini belirterek, "Sıfır Atık Projemiz aldığı uluslararası ödüllerle bugün artık sınırları aşan uluslararası bir projeye dönüşmüş durumdadır. Türkiye Çevre Ajansı'mız ile depozito yönetim sistemini kuruyoruz. Online merkezi veri sistemini ve internet bağlantılı depozito iade makinalarımızı hazırlıyoruz. Uygulamayı 2022 Ocak ayı itibarıyla başlatacağız. Ekonomimize yıllık 4 milyar lira katkı ile on binlerce vatandaşımıza istihdam sağlayacağız" diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.