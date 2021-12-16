Çam kozalağıyla nasıl yoğurt mayalanır?

Kulağa ilginç gelse de çam kozalağı kullanarak evde taş gibi yoğurt mayalamak mümkün. Peki çam kozalağıyla yoğurt nasıl mayalanır? Sizler için bu soruların cevaplarını araştırdık...



Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde onlarca yıldır çam kozalağı kullanılarak yoğurt mayalanıyor. Bu yoğurt çok daha uzun ömürlü ve aromalı oluyor.

Neden çam kozalağıyla yoğurt mayalanıyor?

Çam kozalağıyla mayalanan yoğurt normal yoğurda göre daha uzun süre ekşimeden dayanabiliyor. Doğru bir şekilde muhafaza edildiğinde on beş güne kadar kozalak yoğurdunuzu tüketebilirsiniz. Ayrıca da kendine has bir aroması oluyor.

Çam kozalağı kullanılarak yoğurt nasıl mayalanır?

Çam kozalağı kullanılarak yoğurt mayalamak için iki litre süt ve orta boy bir veya iki tane çam kozalağına ihtiyacınız olacak. Fakat kullanacağınız çam kozalağı henüz kurumamış, yeşil bir kozalak olmalıdır. Kurumaya yüz tutmuş kozalaklarla da yoğurt mayalanabilir fakat yeterli verimi alabilmek için yeşil kozalakların kullanılması gerekiyor.

Yoğurdu mayalamak için sütü çelik bir tencerenin içerisine koyun ve orta ateşte kaynamaya bırakın. Süt kaynama noktasına geldiği zaman ocağın altını kısın ve bu şekilde yaklaşık on beş dakika daha pişirin. Daha sonra yoğurt mayalayacağınız cam, seramik veya toprak kabı alıp sütü o kabın içerisine koyun. Mayalama ısısına gelene kadar sütü bekletin.

Serçe parmağınızın ucunu sütün içerisine batırın ve içinizden ona kadar sayın. Parmağınız bu ısıya dayanıyorsa süt mayalanmaya hazırdır. Yeşil çam kozalaklarını güzel bir şekilde temizleyin ve mayalanmaya hazır sütün içerisine koyun. Daha sonra normalde sütünüzü nasıl mayalanmaya bırakıyorsanız öyle mayalanmaya bırakın. On, on iki saat sonra yoğurdunuz mayalanmış olacaktır. Yoğurdunuzu buzdolabına koyun ve en az iki saat dinlendirin. Ardından içerisindeki kozalakları çıkarın, yeniden buzdolabına koyup dinlendirin ve afiyetle tüketin.

Çam kozalağı kullanarak mayaladığınız yoğurt, yapısal olarak bildiğimiz yoğurttan farklıdır. Çünkü yoğurt, sütün "yoğurt kültürü" olarak da bilinen yararlı bakterilerle mayalanması sonucu oluşur. Çam kozalağı kullanılarak hazırlandığında ise süt sadece kıvam ve aroma alır. Bu tarif halk arasında yoğurt olarak bilinse de kimyasal olarak yoğurttan çok daha farklıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.