Çam kozalağı pekmezi öksürüğü kesiyor

Çam kozalağı reçeli veya çam kozalağı şurubu olarak adlandırılan bu özel besin insan sağlığına oldukça faydalıdır. Peki çam kozalağı pekmezi insan vücuduna ne gibi bir fayda sağlar? Çam kozalağı pekmezi nasıl tüketilmeli? Çam kozalağı pekmezinin ne gibi bir zararı var? Tüm bu soruların yanıtlarını haberimizin içerisinde bulabilirsiniz...



Son zamanlarda çam kozalağı şurubu veya çam kozalağı reçeli olarak adlandırılan bu özel besini sizler için araştırdık.

Çam kozalağı pekmezi insan vücuduna ne gibi bir fayda sağlar?

Çam kozalağı pekmezi solunum yoluyla ilgili hastalıklarda iyileşme sürecine hız kazandırır. Öksürük kesici bir etkisi vardır. Balgam söktürücü bir etkiye de sahip olan çam kozalağı pekmezi grip ve nezle gibi mevsimsel hastalıklar için doğal bir çözümdür. Akciğerlerin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek olur. Kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltır. Düzenli olarak kullanılırsa bağışıklık sistemini güçlendirir. Bağırsakların düzenli ve sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur, kabızlık problemine de çare olmaktadır. İdrar yolu enfeksiyonuna karşı önleyici ve iyileştirici etkilere sahiptir.

Çam kozalağı pekmezi nasıl tüketilmeli?

Çam kozalağı pekmezi vücuda olan etkileri nedeniyle ölçülü kullanılması gereken bir üründür. Günde 1 tatlı kaşığını geçmeyecek şekilde tüketilmesi tavsiye edilir. Bu yüzden diğer reçel ve pekmezlerden farklı olarak bir şurup gibi kullanılır. Doktor onayını aldıktan sonra 1 tatlı kaşığını geçmeyecek miktarda çam kozalağı pekmezini sabah aç karnına tüketebilirsiniz. Az miktarda kullanılması gerektiği için tatlılarda ya da kahvaltı sofrasında klasik bir pekmez gibi tüketmek doğru değildir.

Çam kozalağı pekmezinin ne gibi bir zararı var?

Çam kozalağı pekmezi aşırı tüketilirse mide ağrısı, bulantı, kusma, kramp gibi birçok sindirim problemine sebep olabilir. Ayrıca daha ciddi hastalıklara da sebep olabilir.

Kronik ve ciddi bir hastalığa sahip olanlar, düzenli olarak ilaç kullananlar, özel bir perhiz uygulayanlar, alerjik bir bünyeye sahip olanlar çam kozalağı pekmezini tüketmemelidir.

Gebelik ve emzirme dönemlerindeki kadınların da çam kozalağı pekmezinin tüketmesi tavsiye edilmez.

Çam kozalağı pekmezi günde 1 tatlı kaşığından daha fazla yenmemelidir.

Çam kozalağı pekmezi güvenilir bir yerden temin edilmelidir. Yanlış bir şekilde hazırlanmış çam kozalağı pekmezi tüketilmemelidir.

Çam kozalağı pekmezini ilk defa tüketmeye karar veren herkes mutlaka doktoruna danışmalıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.