Çalışan herkes aşılanacak mı? Ücretsiz izinde olanlar aşılanacak mı? Bağ-Kur'lular aşılanacak mı?

Herkes aşılanacak mı? Sağlık Bakanı Koca korona virüs aşılamasına ilişkin flaş bir açıklamada bulundu. Bakan Koca SGK'ye kayıtlı tüm çalışanların yarından itibaren Kovid-19 aşı randevusu alabileceğini bildirdi. Peki çalışan herkes aşılanacak mı? Memurların hepsi aşılanacak mı? İşçiler aşılanacak mı? İşsizler aşılanacak mı? Bağ-Kur'lular aşılanacak mı?