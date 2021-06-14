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Çalışan herkes aşılanacak mı? Ücretsiz izinde olanlar aşılanacak mı? Bağ-Kur'lular aşılanacak mı?

Herkes aşılanacak mı? Sağlık Bakanı Koca korona virüs aşılamasına ilişkin flaş bir açıklamada bulundu. Bakan Koca SGK'ye kayıtlı tüm çalışanların yarından itibaren Kovid-19 aşı randevusu alabileceğini bildirdi. Peki çalışan herkes aşılanacak mı? Memurların hepsi aşılanacak mı? İşçiler aşılanacak mı? İşsizler aşılanacak mı? Bağ-Kur'lular aşılanacak mı?

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Google News - Timeturk
14.06.2021 21:42:54
Çalışan herkes aşılanacak mı? Ücretsiz izinde olanlar aşılanacak mı? Bağ-Kur'lular aşılanacak mı?

Herkes aşılanacak mı? Sağlık Bakanı Koca korona virüs aşılamasına ilişkin flaş bir açıklamada bulundu. Bakan Koca SGK'ye kayıtlı tüm çalışanların yarından itibaren Kovid-19 aşı randevusu alabileceğini bildirdi. Peki çalışan herkes aşılanacak mı? Memurların hepsi aşılanacak mı? İşçiler aşılanacak mı? İşsizler aşılanacak mı?

Çalışan herkes aşılanacak mı?

Sağlık Bakanı Koca, SGK'ye kayıtlı tüm çalışanların yarından itibaren Kovid-19 aşı randevusu alabileceğini bildirdi.

Çalışan_herkes_aşılanacak_mı

Aşı randevusu nasıl alınır?

Aşı olacak grup arasında yer alan kişiler randevu işlemi için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulamasına yönlendirilecek, vatandaş, tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.

Aşıyı uygulayan sağlık personeli vatandaşın ikinci doz aşısını hangi tarihler arasında yaptırabileceğini belirleyecek. Aşı uygulaması için vatandaşlar MHRS, e-Nabız hesabı veya Alo 182 üzerinden randevu alabilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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