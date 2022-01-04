Çalışan gebelerin nasıl beslenmesi gerekir?

Hamilelik döneminin büyük bir kısmını çalışarak geçiren kadınların sayısı azımsanamayacak kadar fazla. Peki hamile kadınlar çalışırken nasıl beslenmeli? Sizler için araştırdık...



Birçok uzman hamilelik döneminde kadınların çalışmasının bebek veya anne sağlığı için bir sorun teşkil etmediğini söylüyor. Bununla birlikte hamile bir şekilde çalışan kadınların beslenme düzenlerine ve dinlenme sürelerine çok daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor.

Çalışan hamile kadınlar nasıl beslenmeli?

Hamilelik döneminde bilhassa yoğun çalışan kadınların beslenmelerine dikkat etmeleri bebek sağlığı ve gebelik süreci için çok önemlidir. Hamilelikte günlük kalori ihtiyacını karşılayabilmek ve vitamin, mineral, protein ve sıvı açısından yeterli beslenmeye dikkat etmek gerekir.

Gebelikte en çok dikkat edilmesi gereken öğün kahvaltıdır. Evde veya iş yerindeyken kahvaltı öğününü atlamamalı ve olabildiğince süt, peynir, yumurta gibi besinlerin tüketilmesine özen gösterilmelidir.

Gebelik süresinde ara öğünlerin kaçırılmaması gerekir. Özellikle tansiyon veya diyabet hastası kadınların ara öğün yapması şarttır. Badem, ceviz, kayısı gibi kuru yemişler veya kurutulmuş gıdalar ile öğün aralarına zenginlik katılabilir.

Gece kadınların dikkat etmesi gereken bir diğer konu da sebze ve meyve tüketimidir. Gün içerisinde mevsimine uygun meyve tüketmek gerekir.

Proteinden zengin olması nedeniyle ızgarada veya fırında pişirilmiş et, tavuk, balık tüketimi anne ve bebek açısından oldukça önemlidir.

Gebelik döneminde dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de sıvı tüketimidir. Kabızlık problemini çözmek için kabuğu soyulmamış meyve, salata sebze ve su tüketimine dikkat edilmesi gerekir.

Yağda kızartılmış gıdalar yerine fırınlanmış yemekleri tercih edin. Fazla kalori alımından kaçınmak için pilav, ekmek, makarna gibi gıdaları daha az tüketin.

Çalışma ortamının yeterli bir şekilde havalandırılmasına dikkat edin. Uzun süre aynı pozisyonda kalmayın.

Tansiyon düşmesi, vajinal akıntı ya da göz kararması gibi bir durum yaşarsanız mutlaka doktora başvurun. Evde geçirdiğiniz vakitlerde ayaklarınızı uzatarak vücudunuzu dinlendirin.

Erken doğum şüphesi olmayan kadınların, gebeliğin 30.haftasına kadar çalışmasında bir sakınca yoktur. 30. haftadan sonra çalışmaya devam eden hamile kadınların, dikkatli olması ve iş yerinde doğum anına hazırlık yapması gerekir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.