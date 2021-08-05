Çağtay Kurukalıp kimdir? Çağtay Kurukalıp nereli kaç yaşında?
Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağtay Kurukalıp'ın kim olduğu taraftaralar tarafından merak ediliyor. Caner Erkin'in kadro dışı bırakılmasıyla boşalan sol açık bek pozisyonu Çağatay Kurukalıp tarafından doldurulacak. Peki Çağtay Kurukalıp kimdir? Çağtay Kurukalıp nereli kaç yaşında? Çağtay Kurukalıp hangi takımdan transfer edildi?
2021-08-05 12:47:16
Fenerbahçe yeni transferi Çağtay Kurukalıp'ı duyurdu. Genç yetenek olarak lanse edilen Çağtay Kurukalıp Fenerbahçe taraftarını mutlu etti. Taraftarlar Çağtay Kurukalıp'ın kim olduğunu kaç yaşında olduğunu araştırıyor. İşte Çağtay Kurukalıp'ın hayatı ve kariyeri...
Çağtay Kurukalıp kimdir?
Çağtay Kurukalıp 24 Şubat 2002 yılında dünyaya geldi. Çağtay Kurukalıp Kasımpaşa'da defans pozisyonunda görev yapıyordu. Çağtay Kurukalıp Fenerbahçe'ye transfer oldu.
19 yaşında olan genç yetenek Caner Erkin'in pozisyonunda oynayacak.
1 metre 72 santim boyundaki oyuncu ilk profesyonel maçına Kasımpaşa formasıyla 15 Ocak 2020'de Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'a 3-1 yenildikleri maçta çıktı.
Çağtay Kurukalıp Kasımpaşa alt yapısında yetişti. Çağtay Kurukalıp alt yaş kategorilerinde 43 kez milli oldu.
U-19 Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan Çağtay 7 kez Türkiye Kupası'nda forma giydi.
Futbola Kasımpaşa'da başlayan ve 2014'te İstanbul ekibine katılan genç sol bek, 2018'de profesyonel oldu.
Çağtay Kurukalıp U14'te 28, U15'te 32, U16'da 23, U17'de 5, U19'da ise 9 maça çıktı ve 4 gol atma başarısı gösterdi.
Genç milli takımlarda da görev alan 19 yaşındaki sol bek, U16'da 12, U17'de 21, U18'de ise 10 maça çıktı.
Fenerbahçe'den Çağatay Kurukalıp açıklaması
Fenerbahçe Kulübü'nden Çağatay Kurukalıp transferine ilişkin açıklama geldi. Açıklamada şöyle denildi:
Fenerbahçemiz, 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Çağtay Kurukalıp'ı bonservissiz olarak renklerine kattı. Kulübümüzün 3 sezonluk sözleşme imzaladığı Çağtay Kurukalıp'a çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe'ye hoş geldin Çağtay!
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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