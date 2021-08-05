Çağtay Kurukalıp kimdir? Çağtay Kurukalıp nereli kaç yaşında?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağtay Kurukalıp'ın kim olduğu taraftaralar tarafından merak ediliyor. Caner Erkin'in kadro dışı bırakılmasıyla boşalan sol açık bek pozisyonu Çağatay Kurukalıp tarafından doldurulacak. Peki Çağtay Kurukalıp kimdir? Çağtay Kurukalıp nereli kaç yaşında? Çağtay Kurukalıp hangi takımdan transfer edildi?