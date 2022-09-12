Çağrı Şahin: İş Dünyasında Sistemli Çalışma Başarıyı Getirecektir

Ekonomi dünyasında camiasında ön plana çıkan isimlerden biri olan İş insanı Çağrı Şahin iş alanında oluşabilecek aksamaların ve bunun nasıl atlatabileceği konusunda açıklamalarda bulundu.

Çağrı Şahin, açıklamalarında şu sözlere yer verdi:

“İş dünyası yenilikçi fikirlere ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle iş dünyasında başarı elde etmek isteyen kişiler, belirli bir sistem üzerinden çalışmalarda bulunmak zorunda.”

İş Dünyası Yeniliklere İhtiyaç Duyuyor

Başarılı çalışmalarda bulunan İş İnsanı Çağrı Şahin iş dünyasında fikirlerini şu cümlelerle açıkladı:

"Stabil bir ekonomi ve günden güne büyüyen ekonomi ve iş alanı yaratmak için en temel stratejileri uygulamak gerek. Emtia fiyatlarının üretimi aksatacak etkileri önlemek için metot ve becerileri ortaya koymak oldukça önemli. Net çözümler üretmek ve sunmak, ithalat ve ihracat oranlarını düzenli olarak takip etmek ve piyasaya yönelik verimliliği ortaya koymak iş dünyasında gerekli sorumluluklar arasında yer alıyor. Bu nedenle sahip olduğumuz sorumluluklar üzerinden çalışmalarda bulunmamız, çok daha efektif bir şekilde ilerlememizi sağlayacaktır. İş dünyasına adım atacak kişilerin bu konulara dikkat etmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum.”

İş Dünyasında İzlenmesi Gereken Önemli Metotlar Var

İş dünyasında önemli bir isim olan Çağrı Şahin alanda başarılı olmak için izlenilmesi gereken yöntemleri şu cümlelerle anlattı:

“İş dünyası verilerin pekiştirilmesine, metotların geliştirilmesine, analitik becerileri edinmeye, disiplinle hareket etme, kolektif olarak odaklanma ve stratejileri kontrol etme ve değerlendirmeye göre şekillenir. Öncelikle 'verilere erişme ve olgunlaştırma' metodu uygulamak bizi doğru bilgiye götüren ilk adım olacaktır. Bu metodu sürekli izlemek ve ardından bu bilgilerin değerlendirilmesi için ‘metotları ve modelleri geliştirme' yöntemine yönelmek gerekir. Üçüncü metot olan istatistik ve olasılık alanında en çok işimize yarayacak ‘analitik yetkinlik' metodudur. Ardından planlarımızın gerçekleşmesi için uyguladığımız yöntem olan ‘öngörme ve önlem alma disiplini' metodudur. Kolektif olarak işe odaklanmak için ise ‘etkin koordinasyon' metodunu olabildiğince uygulamak alanda oldukça önemli olacaktır. Uygulanan stratejilerin düzenli olarak takibi için ‘gözetleme ve denetleme' metodunu uygulamak gerekir. Tüm bu metotlar, yönetim becerilerini artırarak iş konusunda meydana gelebilecek krizleri önler ve daha iyi bir gelişim sağlar.” .