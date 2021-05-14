Çağrı merkezi maaşları 2021 | Çağrı merkezi müşteri temsilcisi maaşları ne kadar?

Korona virüs pandemisi nedeniyle uzaktan çalışmanın değeri katlanarak arttı. Ofis çalışanları da salgınla birlikte vatandaşlara uzaktan hizmet vermeye başladı. Bu dönemde çağrı merkezi müşteri temsilcisi iş ilanlarında da ciddi bir artış görüldü. Çağrı merkezi iş ilanlarına başvurmayı düşünenler de 2021'de çağrı merkezi maaşları ne kadar diye araştırıyor. Peki çağrı merkezi müşteri temsilcisi maaşları ne kadar? Çağrı merkezi çalışanları ne kadar maaş alıyor? Çağrı merkezi çalışanları hafta sonu tatili var mı? Çağrı merkezi mesai var mı? İşte çağrı merkezi müşteri temsilcisi çalışma şartları ve maaşları hakkında detaylar...

Korona virüs pandemisi nedeniyle uzaktan çalışmanın değeri katlanarak arttı. Ofis çalışanları da salgınla birlikte vatandaşlara uzaktan hizmet vermeye başladı. Bu dönemde çağrı merkezi müşteri temsilcisi iş ilanlarında da ciddi bir artış görüldü. Çağrı merkezi iş ilanlarına başvurmayı düşünenler de 2021'de çağrı merkezi maaşları ne kadar diye araştırıyor. Peki çağrı merkezi müşteri temsilcisi maaşları ne kadar? Çağrı merkezi çalışanları ne kadar maaş alıyor? Çağrı merkezi çalışanları hafta sonu tatili var mı? Çağrı merkezi mesai var mı? İşte çağrı merkezi müşteri temsilcisi çalışma şartları ve maaşları hakkında detaylar...

Koronavirüs pandemisi nedeniyle birçok sektör uzaktan çalışma modeline yöneldi. Uzaktan çalışma ile binlerce kişi telefon ya da görüntülü görüşme ile müşterilerine hizmet vermeye başladı. Pandemi sürecinde evden çıkamayan insanlar da işlemlerini çağrı merkezleri üzerinden yapmaya başladı. Çağrı merkezleri üzerinde yoğunluğun artması ile binlerce iş ilanı açıldı. Çağrı merkezi müşteri temsilcisi ilanlarına başvurmak isteyenler 2021 çağrı merkezi maaşlarını araştırmaya başladı. Peki çağrı merkezi müşteri temsilcisi maaşları ne kadar? 2021 çağrı merkezi elemanı ne kadar maaş alır? İşte çağrı merkezi maaşları...

Çağrı merkezi müşteri temsilcisi maaşları ne kadar?

Çağrı Merkezi elemanlarının maaşları çalışılan kuruma göre değişiklik göstermektedir. Çağrı merkezi alanından en iyi koşulları bankaların sağladığı bilinmektedir. 2021 yılı asgari ücretin 2.825,90 TL olduğu düşünülürse 2021'de en düşük çağrı merkezi maaşı asgari ücretten düşük olamayacak. Genellikle 300 TL civarı yemek ve yol yardımı da ödenen çağrı merkezi personelleri 2021 yılında 3200-3400 lira aralığında maaş almaktadır. Çağrı merkezi takım liderlerinin ise maaşları daha yüksektir. Her işte olduğu gibi çağrı merkezi müşteri temsilciliğinde de çalışılan yıllara göre maaş artmaktadır. Kıdemli çalışan yeni başlayan çalışandan daha yüksek maaş almaktadır.

Çağrı merkezi maaşları 2021

Çağrı merkezi müşteri temsilcisi olarak 651 kişi tarafından paylaşılan maaş bilgilerinin ortalaması hesaplanmıştır. İşte en düşük ve en yüksek çağrı merkezi maaşları...

Çağrı Merkezi Operatörü

En düşük 2.820 TL, Ortalama 3.210 TL, En yüksek 4.180 TL,

Çağrı Merkezi Elemanı

En düşük 2.820 TL, Ortalama 3.190 TL, En yüksek 5.140 TL,

Banka çağrı merkezi maaşları ne kadar?

Çağrı merkezi müşteri temsilcisi pozisyonları için en iyi çalışma koşullarının bankalarda olduğu söylenmektedir. Banka çağrı merkezi maaşları da merak edilmeye başlandı. Peki banka çağrı merkezi maaşları ne kadar? Bankalar diğer işletmelere nazaran bir nebze daha yüksek maaş ödemesi yapmaktadır. Banka çağrı merkezi maaşları 3500-4000 TL arasında değişmektedir.

Banka çağrı merkezi maaşları ne kadar?

Call center diğer adı ile çağrı merkezi personeli olarak çalışabilmek için genel olarak aranan şartlar şu şekildedir;

* En az lise mezunu olmak,

* İletişim becerisi ile ikna kabiliyetinin yüksek olması,

* Düzgün bir diksiyona sahip olmak,

* Erkekler için askerlikle ilişiği olmamak,

* Tercihen üniversite mezunu olmak,

* Esnek çalışma modeline uygun çalışmak.

Çağrı merkezi çalışanları kaç saat çalışır?

Çağrı merkezi iş başvurusunda bulunmak isteyenler Çağrı merkezi çalışanları kaç saat çalışır diye merak ediyor. İşte çağrı merkezi çalışanlarının çalışma koşulları;

Genellikle tüm firmalar çağrı merkezinde 7/24 usulü ile hizmet vermektedir. Bazı istisnalar harici tüm kurumlarsa 7/24 ve değişimli vardiya sistemi uygulanmaktadır. Bazı Kurumsal firmalar ise sadece mesai saatleri içerisinde hizmet vermekte ve genelde çağrı merkezinden 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet sunmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.