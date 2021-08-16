Çağdaş, donanımlı eğitimin adresi İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

2010-2011 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim hayatına başlayan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi bilgili, çağdaş, donanımlı, deneyimli, topluma yararlı, araştırmacı mezunlar yetiştirmeyi temel amaç edinmiştir. Teknoloji ve yenilikçi eğitime önem veren İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi “Vatan Sağlık ve Eğitim Vakfı” (VASEV) tarafından kurulmuştur. 10 fakülte 2 meslek yüksekokulu ve 3 enstitü ile her yıl binlerce mezun veren İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi yeni eğitim döneminde öğrencilerini bekliyor.

2010-2011 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim hayatına başlayan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi bilgili, çağdaş, donanımlı, deneyimli, topluma yararlı, araştırmacı mezunlar yetiştirmeyi temel amaç edinmiştir. Teknoloji ve yenilikçi eğitime önem veren İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi “Vatan Sağlık ve Eğitim Vakfı” (VASEV) tarafından kurulmuştur. 10 fakülte 2 meslek yüksekokulu ve 3 enstitü ile her yıl binlerce mezun veren İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi yeni eğitim döneminde öğrencilerini bekliyor.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi “Vatan Sağlık ve Eğitim Vakfı” (VASEV) tarafından 19 Şubat 2009 tarihinde 5839 sayılı kanunla kuruldu. 2010-2011 eğitim-öğretim yılında ise ilk öğrencilerini alarak 7 fakülte, 2 meslek yüksekokulunda 860 öğrenciyle eğitim-öğretime başlamıştır. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi vakıf üniversiteleri arasında öne çıkan üniversitlerden biridir. Eğitim hayatına başlayalı 11 yıl olan üniversite kısa zaman içinde eğitim kalitesi ve donanımlı akademik personelleri ile dikkat çekiyor. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi sağladığı burs imkanları ile de bir çok öğrencinin de ilk tercihleri arasındadır.

Bilgili, çağdaş vedonanımlı mezunlar

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi; bilgili, çağdaş, donanımlı, deneyimli, topluma yararlı, araştırmacı mezunlar yetiştirme amacıyla yola çıkmıştır. Toplumdan aldığını topluma geri verme amacındadır. “Gelişimin önünde durulamayacağı” anlayışıyla sürekli ilerlemeyi hedefleyen üniversitemiz, bir mükemmeliyet merkezi olma amacını taşımaktadır. Bu Üniversite Bakış Açısı'nda da kendisini göstermektedir.

Üniversite küresel düzeyde aranan mezunlar yetiştirmek, yayınları ile alanındaki akademik çalışmaları yönlendirebilen bir üniversite konumuna ulaşmak ve her tür bilimsel etkinlikte işbirliği aranan bir mükemmeliyet merkezi ve araştırma - geliştirme kurumu olmak için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Evrensel düzeyde eğitim

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, dünyadaki gelişmeleri gözeterek, akademik ve teknolojik olarak ülkemizde çağdaş uygarlık düzeyini aşacak, araştırma ve çalışmalara katkıda bulunmaya yönelik önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitimli işgücünün yetiştirilmesinde kendisini görevli görmektedir. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi bu amaçla alanında uzman, deneyimli akademik kadrosuyla devlet kurumları, özel sektör ve sivil toplum kurum ve kuruluşları gibi paydaşlarla işbirliği içinde farklı disiplinlerde evrensel düzeyde eğitim vermektedir.

10642 öğrenci eğitim görüyor

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 718 kişilik akademik kadroye yeni eğitim öğretim yılına hazır. Üniversitenin çeşitli kampüslerinde 10642 öğrenci eğitim göremektedir.

Neden İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi seçilmeli?

Kaliteli eğitim ve geniş burs olanakları başta olmak üzere İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'ni seçmek için birden fazla neden var.

1- Geniş burs olanakları.

2- 10 yıllık tecrübeye sığdırdığımız onlarca ödül.

3- Eğitimde inovatif bakış açısı.

4- Alanında uzman akademik kadro.

5- Uluslararası standartlara uygun laboratuvar alanları.

6- Engelsiz yaşam, engelsiz üniversite anlayışı.

7- Öğrenci kulüpleri, spor ve sosyal tesis imkanları.

8- Sağlık sektöründe deneyim imkanları.

9- Şehrin merkezinde, ulaşım kolaylığı.

10- Her öğrenciye uygun yurt imkanları.

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ ÜCRETLERİ

Fakülteler

Tıp Fakültesi

Eczacılık Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Fen Edebiyat Fakültesi

İletişim Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

Hukuk Fakültesi

Yüksekokullar

Meslek Yüksekokulu

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü

Rektörlüğe bağlı bölümler

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

Dil Okulu

Türk Dili

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