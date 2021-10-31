Cadılar bayramı kutlamak günah mı?

Cadılar bayramı Hristiyanlık dinina aittir. Fakat dünyada birçok ülke tarafından kutlanmaktadır. Peki cadılar bayramını Müslümanlar da kutlayabilir mi? Cadılar bayramı nedir? Sizler için araştırdık...



Cadılar Bayramı, her yıl 31 ekimde kutlanmaktadır. Cadılar bayramı Halloween olarak bilinir. Kökeni Pagan dönemine dayanan Hristiyan uygulamasıdır. Cadılar bayramında aslında kışın başlaması ve hasadın bitirilmesi kutlanmaktaydı. Günümüzde ise cadılar bayramı deyince aklımıza korkunç kostüm, balkabağı ve korkunç makyajlar geliyor.

Halloween 'tüm kutsalların akşamı' manasına gelmektedir. Cadılar bayramı ilk kez İngiltere, İrlanda ve İskoçya'da, Hristiyanlık öncesi dönemlerde kutlanmaya başlanmıştı. Keltler hasat bayramının bittiği gün olarak kutlarken, yüzyıllar sonra tarih sahnesine çıkan Hristiyanlar bugünü tüm kutsal azizleri ve din adına ölen şehitleri anmak için kutlamaya başladı.

12. yüzyıla gelindiğinde ise bu uygulama biraz daha değişti. 31 ekimde cadılar bayramında şehir meydanlarına çıkan siyah kıyafetler giymiş korkunç görünüme sahip kişiler ağıtlar yakıyor ve ziller çalıyorlardı. Hristiyanlara çağrıda bulunan bu kişiler, ölmüş kişilerin zavallı ruhları için dua edilmesini talep ediyorlardı. Günümüzdeki cadılar bayramının ilginç kostümlü kutlamaları da işte bu ritüele dayanmaktadır.

Cadılar bayramı sadece ilginç kostümler giymekle sınırlı kalmıyordu. 31 ekime için “Ruh Pastaları” pişiriliyor ve insanlara dağıtılıyordu. Bu ritüelin bugün cadılar bayramında kapı kapı dolaşıp şeker isteyen çocukların geleneğine öncülük ettiği düşünülmektedir. İngiltere, Almanya, Belçika, Avusturya ve İtalya'da Ruh pastası pişirip insanlara dağıtılırdı.

Cadılar bayramı günümüzde halen başlıca Kuzey Amerika ve Britanya Adaları'nda yer alan ülke ve bölgelerde kutlanmaktadır.

Günümüzde cadılar bayramında balkabaklarının içi oyulup korkunç bir görünümde olması sağlanıyor. İnsanlar tuhaf ve korkunç kostümler giyiyor ve makyajlar yapıyor. Çocuklar da korkunç kıyafetler giyip kapı kapı dolaşıyor ve ev sahiplerinden şeker istiyor.

Cadılar bayramını Müslümanlar da kutlayabilir mi?

Yılbaşı kutlamaları gibi cadılar bayramının da dinimizde yeri yoktur. Cadılar bayramını putperestler başlatmıştır ve daha sonra Hristiyanlar devam ettirmiştir. İslam'a göre hurafe olan bir inanca ve yabancı geleneğe dayanan cadılar bayramını kutlamak ve tebrik etmek caiz değildir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.