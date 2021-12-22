C vitaminli maskelerle kırışıklıklardan kurtulun

C vitamini cildimizin yenilenmesini, gençleşmesini ve pürüzsüz olmasını sağlar. Peki evde C vitamini içeren maskeler nasıl hazırlanır? Bu sorunun cevabını sizler için araştırdık...



C vitamini, vücudumuzun kan damarları, kıkırdakları, kasları ve kemiklerde bulunan kollajen proteini oluşturmak için ihtiyaç duyduğu bir vitamindir. Askorbik asit olarak da bilinen C vitamini vücudumuzda birçok görevde bulunur. Bağışıklık sistemimizi güçlendirir, cildimizi yeniler, gençleştirir, pürüzsüz olmasını sağlar. Hafif kırışıklıkları, ince çizgileri ortadan kaldırır. Cilt tonunu eşitlemeye destek olur, kolajen üretimini, cildin elastikiyetini artırır ve bu sayede yaşlanma belirtilerini geciktirir ve azaltır.

C vitaminiyle cildimizi nasıl güzelleştirebiliriz?

Limon

Limon, C vitamini içerir ve sıkılaştırıcı etkiye sahiptir. Ayrıca yağlı ve karma ciltlerin yağ dengesini düzeltir. Fakat hassas cilde sahip insanlar için uygun olmayacaktır.

Gece yatmadan önce cildinizi kirden, yağdan ve varsa makyaj kalıntılarından arındırarak temizleyin. Kullandığınız yüz kreminden bir çay kaşığı avucunuza alın, içerisine çeyrek limonun suyunu sıkın, avucunuzda güzel bir şekilde karıştırıp tüm yüz ve boyun bölgenize, dekoltenize sürün. Beş dakika içinde kuruyacaktır. Aynı şekilde vücut kreminize limon suyu ilave ederek de vücut derinizin C vitamini almasına yardımcı olabilirsiniz.

Bal ve limon maskesi

Bir çorba kaşığı bal, yarım limonun suyu, bir tatlı kaşığı yulaf unu veya ezmesi, bir ampul E vitamini veya bir çay kaşığı E vitamini yağı, beş damla limon yağına ihtiyacınız olacak. Tüm malzemeleri bir kaba alın ve homojen bir hale gelene kadar güzel bir şekilde karıştırın. Macun kıvamında olmasını isterseniz yulaf veya balın miktarını artırın. Karışımı kirden, yağdan ve varsa makyaj kalıntılarından temizlediğimiz cildinize bir pamuk yardımıyla, boynunuza ve isterseniz dekoltenize sürün. En fazla yarım saat bekleyip, önce ılık daha sonra soğuk suyla yıkayarak temizleyin. Haftada 2-4 defa arası bu uygulamayı yapabilirsiniz.

Avokadolu C vitamini maskesi

Yarım limon suyu, ¼ portakal suyu, yarım avokado, bir yumurta akı ve isteğe bağlı olarak bir tatlı kaşığı bal, yulaf unu veya ezmesine ihtiyacınız olacak. Olgunlaşmış avokadonun kabuklarını soyun ve çatal yardımıyla güzel bir şekilde ezerek püre kıvamına getirin. Daha sonra limon suyunu ilave edip tekrar karıştırın. Son olarak yumurta akını ekleyin ve macun kıvamına getirin. Temizlediğiniz cildinize sürüp yaklaşık yirmi beş dakika bekletin. Süre bitince önce ılık, sonra da soğuk suyla yıkayın.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.