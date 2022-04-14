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TIMETURK / GENEL / Buz Devri filmlerini yapan Blue Sky Studios kapandı mı?

Buz Devri filmlerini yapan Blue Sky Studios kapandı mı?

Blue Sky Studios birçok film üretti. Ancak bunlardan en bilineni şüphesiz Buz Devri filmidir. Blue Sky Studios kapanmasından önce birleşerek veda animasyonu hazırlandı. Peki, Blue Sky Studios neden kapandı...

2 Saat Önce
2022-04-14 22:34:18
Buz Devri filmlerini yapan Blue Sky Studios kapandı mı?

Buz Devri animasyon filmleriyle tanınan Blue Sky Studios kapandı. Bu haber Buz Devri serisi sevenlerini bir hayli üzdü. Kapanma haberinin ardından vatandaşlar internette "Blue Sky Studios neden kapandı?" araması yapmaya başladı.

BLUE SKY STUDİOS NEDEN KAPANDI?

Geçtiğimiz sene, pandemi sebebiyle Disney için pek çok cephede zorlu geçti. Sadece stüdyo tarafında değil, aynı zamanda tema parkı kapanışları ve seyir hattı bağlantılarıyla da sıkıntılı süreçler yaşandı. Üçüncü bir uzun metrajlı animasyon stüdyosunu sürdürmek, Covid'in neden olduğu mevcut ekonomik gerçekler göz önüne alındığında Disney için imkansız hale geldi. Stüdyo 7 Nisan 2021'de kapatıldı.

Bir stüdyo sözcüsünün yaptığı açıklama şu şekildeydi; 'Mevcut ekonomik gerçekler göz önüne alındığında, çok fazla değerlendirme ve analizden sonra Blue Sky Studios'taki film yapım operasyonlarını kapatmak adına zor bir karar aldık.' .

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