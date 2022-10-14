Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile Buz Adası'nın açılışı gerçekleşti. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük buz pisti olan Bu Adası'nda vatandaşlardan büyük ilgi var. Çocuklarını buz pistine götürmek isteyen anne babalar Buz Adası nerede? Buz Adası ücretli mi? Buz Adası'na nasıl gidilir? soruların yanıt aramaya başladı. İşte Buz Adası'na dair detaylar...

İstanul dev bir tesise daha kavuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile Buz Adası'nın açılışı yapıldı. Vatandaşlar ise Buz Adası'nın nerede olduğunu merak ediyor.

Buz Adası nerede?

Buz Adası Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük buz pistine sahip. Buz pisti sporu alanında vatandaşlara hizmet verecek olan tesise ilgi oldukça fazla. Buz Adası İstanbul'un Zeytinburnu İlçesi'nde yer alıyor. Buz Adası açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyled: "Millet bahçemizin bünyesindeki Buz Adası'nın da çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız tarafından beğeni ile karşılandığına inanıyorum. Yine bu alanda hizmete sunulan Bilim Zeytinburnu tesisi de atölyeleri ve etkinlikleri ile ilçemizdeki çocuklarımızın en gözde yeri haline gelmiştir. Tabi her millet bahçesi gibi burada da bir kütüphanemiz yer almaktadır. Hanımlara hitap eden spor merkezi de Buz Adası bünyesinde faaliyete geçmiştir"

Buz Adası ücretli mi?

Buz Pistiminde hafta içi 17:00-22:00, hafta sonu ise 10:00-22:00 saatleri arasında halk seansları yapılmaktadır. Seans ücreti öğrenci 20 TL, yetişkin 25 TL olarak belirlenmiştir.

Buz Adası'na nasıl gidilir?

İstanbul'un merkez noktasında bulunan Zeytinburnu Veliefendi'de bulunan Buz Adası'na toplu taşıma ile ulaşım oldukça kolay. Metro, tramvay, otobüs, metrobüs ve minibüs ile Zeytinburnu Buz Adası'na kolayca ulaşabilirsiniz.

Buz Adası nedir?

Uluslararası standartlara sahip Zeytinburnu Buz Adası'nda, alt ve üst katlarda aynı anda hizmet verebilen iki ayrı buz pisti bulunuyor. 2 bin 400 kişilik tribünü bulunan ana sahada ulusal ve uluslararası spor müsabakaları, gösteri veya etkinlikler yapılırken, alt pist aynı anda serbest buz pateni ve antrenmanlar için kullanılabiliyor.

Zeytinburnu Buz Adası'nda, çocukları pistte eğlenen aileler için geniş fuaye ve kafeterya da yer alıyor. E-5 karayoluna, metro, tramvay, Marmaray, metrobüs ve otobüs duraklarına yakın olan konumuna, alternatif toplu taşıma hatlarıyla ulaşmak çok kolay. Açık ve kapalı otoparklarla konforlu imkanlar sunan Zeytinburnu Buz Adası'nda, spor salonu, aerobik salonu, kütüphane ve konferans salonundan da faydalanabilirsiniz.

Buz Adası aynı zamanda, adını Avrupa ve Türkiye Buz Hokeyi Şampiyonluğu'na yazdıran Zeytinburnu'nun başarı hikayesini yazan Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokeyi Takımı'na da ev sahipliği yapıyor. Zeytinburnu Buz Adası'nda, basın toplantısı salonları ve TV yayın birimlerini destekleyecek üniteler de bulunuyor. .