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Büyükşehirlere bombalı saldırı hazırlığındaki 2 PKK’lı yakalandı

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Büyükşehirlere bombalı saldırı hazırlığındaki 2 PKK’lı yakalandı

Jandarma tarafından Suriye ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, büyükşehirlere bombalı saldırı yapma hazırlığında bulunan 2 PKK'lı, 3 kilo patlayıcıyla yakalandı.

2 Saat Önce
2022-04-21 14:35:25
Büyükşehirlere bombalı saldırı hazırlığındaki 2 PKK’lı yakalandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'de bulunan üst düzey PKK/PYD/YPG terör örgütü mensuplarının talimatıyla Türkiye'de sansasyonel amaçlı bombalı saldırılar yapmak maksadıyla bir grup teröriste özel eğitim verilerek yasa dışı yollarla sokulacağı bilgisi üzerine, Jandarma İstihbarat Komutanlığı harekete geçti.

Saldırı yapacak teröristlerin bulunması için özel ekip oluşturuldu. Özel ekip, 2 PKK'lıyı tespit ederek takibe aldı.

3 kilo C-4 patlayıcı madde ele geçirildi

Jandarma tarafından Suriye Resulayn ve Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 terörist yakalandı.

Operasyonda, uzaktan komuta edilerek patlatılan 3 kilo C-4 patlayıcı madde, bomba yapımında kullanılan çok sayıda malzeme, ateşleyici ve başlatıcı düzenekler ile elektronik materyal ele geçirildi.

Ayrıca teröristlere patlayıcıların taşınmasında yardım eden 7 şüpheli de gözaltına alındı.

Talimat üst düzey örgüt mensubundan geldi

Teröristlere, metropollerin başta olduğu yerlerde saldırı yapma talimatının Suriye Haseke'de bulunan üst düzey bir örgüt mensubu tarafından verildiği belirlendi.

Yakalanan teröristlere, yurt içinde bombalı saldırılar yapmak üzere Suriye'de özel olarak keskin nişancı, mayın döşeme, istihbarat toplama ve sabotaj eğitimi verildiği, iki teröristin ve iş birlikçilerinin Suriye'de harekat bölgelerinde bulunan güvenlik güçlerine, sivil halka yönelik gerçekleştirilen birçok bombalı saldırının da failleri arasında yer aldığı tespit edildi.

Kaynak: TRT Haber

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