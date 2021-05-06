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Büyükçekmece'deki TÜYAP Üst Geçidi kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Büyükçekmece'de yer alan TÜYAP Üst Geçidi'nin, kullanım olarak ömrünü tamamladığı ve trafik yoğunluğuna yol açtığı gerekçesiyle kaldırdığını bildirdi.

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06.05.2021 11:48:38
Büyükçekmece'deki TÜYAP Üst Geçidi kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Büyükçekmece'de yer alan TÜYAP Üst Geçidi'nin, kullanım olarak ömrünü tamamladığı ve trafik yoğunluğuna yol açtığı gerekçesiyle kaldırdığını bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, TÜYAP Üst Geçidi, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığının 19 saatlik çalışması sonrası kaldırıldı.

Üst geçidin kaldırılmasıyla D-100 kara yolu İstanbul istikametinde üçüncü şerit yol çalışması yapılacak.

Üçüncü şerit çalışmasının ardından aynı bölgenin 50-100 metre ilerisinde yeni bir üst geçit inşa edilecek.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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