Büyük İstanbul depreminde en çok hangi ilçelerin zarar görmesi bekleniyor? Hangi ilçeler daha riskli?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin deprem raporuna göre en riskli semtler ve mahalleler belirlendi. Bu rapora göre yüksek riskli ilçeler Avcılar, Fatih, Zeytinburnu, Esenler, Küçükçekmece, Tuzla ve Beylikdüzü olarak belirlendi. İBB tarafından hazırlanan raporda 39 ilçede olası deprem kayıp ve hasarları ortaya çıktı.

Büyük İstanbul Depremi'nin kapıda olduğu deprem bilimcileri tarafından söyleniyor. Özellikle geçen yıl aralıklarla yaşanan küçük çaplı depremlerin ardından İstanbullular semtlerinin ne kadar riskli olduğunu merak ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan kitapçık, risk haritasını gösteriyor. Bu kitapçıkta ilçelere göre can kaybı sayıları ve binalarda meydana gelen hasarın boyutu hesaplandı. Bu kitapçığa göre bir ilçede kaç bina yüksek hasar, kaç tane düşük hasar gibi veriler paylaşılıyor.

"İstanbul Muhtemel Deprem Hasar Tahminleri Güncelleme Proje Kitapçığı"ndaki bilgiler doğrultusunda İstanbul'da gece saatlerinde meydana gelecek 7.5 büyüklüğündeki deprem simülasyonuna göre tahminler yapılıyor. İstanbul'da olası bir deprem durumunda Avcılar'da 34.935 hanenin acil barınma ihtiyacı olacak ve Fatih'teki binaların yüzde 72'si hasar görecek.

Avcılar'da hane başına 3 kişilik nüfus kabulüyle, 104 bin 805 kişinin acil barınma ihtiyacı duyacağı ortaya konulurken deprem sonrasında yaklaşık 34 bin 935 hanelik acil barınma ihtiyacının ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.