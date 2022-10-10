Büşra Kabataş kimdir? Büşra Kabataş katili kim? Büşra Kabataş neden öldürüldü? Kocaeli'de korkunç şekilde cansız bedeni bulunan 15 yaşındaki Büşra Kabataş'ın ölüm nedeni belli oldu. Katilin hedefinde aslında annesinin olduğu ancak annesinin evde olmaması üzerine kızını öldürdüğü ortaya çıktı.

Büşra Kabataş kimdir? Büşra Kabataş katili kim? Büşra Kabataş neden öldürüldü? Kocaeli'de korkunç şekilde cansız bedeni bulunan 15 yaşındaki Büşra Kabataş'ın ölüm nedeni belli oldu. Katilin hedefinde aslında annesinin olduğu ancak annesinin evde olmaması üzerine kızını öldürdüğü ortaya çıktı.

Kocaeli Mustafapaşa Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın 2'nci katındaki evde çıkan yangında 15 yaşındaki genç bir kızın cansız bedeni bulundu. . İnceleme sonrası Kabataş'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Gebze Atatürk Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Kabataş'ın cenazesi, dün toprağa verildi.

Büşra Kabataş katili kim?

Olayın ardından polis, geniş çaplı soruşturma başlattı. Delillerden yola çıkan ekipler, olayın bir cinayet olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Ekipler, yangının Büşra Kabataş'ın öldürülmesinin ardından delilleri karartmak için çıkarıldığını tespit etti. Polis, Kabataş'ı öldüren kişinin, anne Aylin Çetin'e platonik aşk besleyen Taner Yaylacı olduğunu belirledi. Kaçma hazırlığındaki Yaylacı, olaydan 2 saat sonra Zonguldak'a gitmeye çalıştırken yakalandı. Gözaltına alınan Yaylacı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Büşra Kabataş neden öldürüldü?

Evin bulunduğu sokakta 2 gündür gözlem yapan Yaylacı'nın olay günü anne Aylin Çetin'i öldürmek için geldiği ancak evde karşılaştığı Büşra Kabataş'ı öldürdüğü öğrenildi. Evin kapısında bekleyen Taner Yaylacı'nın, okula gitmek için kapı önünde ayakkabılarını giyen Büşra Kabataş'ı görüp, yakaladığı ardından merdivenlerde bıçakladıktan sonra odasına götürüp boğduğu, üzerine yorgan örtüp, getirdiği yanıcı madde ile yaktığı belirtildi. Ayrıca incelemede, yanıcı madde kutusunun Büşra Kabataş'ın ellerine tutuşturulduğu belirlendi.

Taner Yaylacı ile çalıştığı fabrikadan tanıştığını söyleyen Aylin Çetin, "Kendisini 2015 yılından beri tanıyorum. Fabrikada sendikal davalar nedeniyle işten çıkarıldı. Bunu benim yaptığımı düşündüğü için, işten çıktıktan sonra bana sevgi sözcükleriyle yaklaştı. Meğerse intikam almak amaçlıymış, baştan inanmamıştım ama daha sonra düşündüm. Çünkü uzun yıllar tanıyorum. Benimle evlenmek istediğini, beni sevdiğini söyledi. Sağlık problemlerim yüzünden kendisi ile evlenemeyeceğimi söyledim. O da bana saygı gösterdiğini söyledi. Benim iş çıkışlarıma çok fazla gelmeye başladı. Gece mesaisinden çıktığımda, saat gece 1'de kapının önüne geliyordu. Kapımın önüne gelmesini istemedim, buna tepki gösterdim. 'Her dakika karşıma çıkma, gecenin bir vakti evimin önüne gelme' dedim" dedi.

Büşra Kabataş kimdir?

Büşra Kabataş annesi tarafından reddedilen bir cani tarafından vahşice katledildi. Büşra Kabataş henüz 15 yaşındaydı. Büyük bir acı yaşadığını belirten anne Aylşn Çetin, "En son çarşamba günü geldi, meğerse o gün almaya geldiği canmış. 'Beni öldürmeye gelmiş' diye düşünüyorum. Sonra gitti, cuma günü sabah işten çıkmıştım. Eve gelmedim, hastaneye gittim ve çocuğum okula gitmek için hazırlanırken; sanırım ayakkabılarını giyerken kapıda yakalamış. Daha sonra çocuğumu içeriye atmış, bıçaklayarak öldürmüş. Daha sonrasında boğup, üzerine yorganı örterek ateşe vermiş. Sadece reddettim diye çocuğum öldürüldü. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.