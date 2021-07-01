Büşra Büyükşen kimdir? Büşra Büyükşen kaç yaşında? Konya'da 2018 yılında işlenen çifte cinayetin faili ya da failleri henüz bulunmadı. Konya'nın Karatay ilçesinde eve giren maskeli bir grup tarafından feci şekilde katledilen 55 yaşındaki Metin Büyükşen ve eşi Necla Büyükşen'in katili kim? Anne ve babalarının cinayetine ilişkin Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan Büşra Büyükşen'in kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Büşra Büyükşen cinayetler hakkında ne söyledi? Büşra Büyükşen programdaki tavırları ve konuşmaları ile dikkat çekiyor. İşte Büşra Büyükşen kimdir sorusunun yanıtı...

Büşra Büyükşen kimdir? Büşra Büyükşen kaç yaşında? Konya'da 2018 yılında işlenen çifte cinayetin faili ya da failleri henüz bulunmadı. Konya'nın Karatay ilçesinde eve giren maskeli bir grup tarafından feci şekilde katledilen 55 yaşındaki Metin Büyükşen ve eşi Necla Büyükşen'in katili kim? Anne ve babalarının cinayetine ilişkin Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan Büşra Büyükşen'in kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Büşra Büyükşen cinayetler hakkında ne söyledi? Büşra Büyükşen programdaki tavırları ve konuşmaları ile dikkat çekiyor. İşte Büşra Büyükşen kimdir sorusunun yanıtı...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan Osman Büyükşen ve kardeşi Büşra Büyükşen 2018 yılında vahşice öldürülen anne ve babalarının katillerinin bulunmasını talep ediyor. Programda konuşan Osman Büyükşen ve Büşra Büyükşen'in açıklamları ve konuşmaları izleyicileri şaşırttı. Konya'da anne ve babasını öldürülen Büşra Büyükşen'in o gün evde olması ise izleyenleri düşündürdü. Büşra Büyükşen saldırıdan şans eseri kurtulduğunu açıklamıştı. Büşra Büyükşen olayla ilgili yaptığı açıklamada "Sadece gözlerini gördüm. O gözleri ölsem de unutmam" dedi.

Büşra Büyükşen kimdir?

Anne ve babalarının katili arayan iki kardeşin ekranlardaki görüntüsü sosyal medyanın da gündeminde. Büşra Büyükşeni'in kim olduğu da merak ediliyor. İşte Büşra Büyükşen kimdir sorusunun yanıtı;

Büşra Büyükşen üniversite mezunudur. Büşra Büyükşen Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde eğitim gördü. Büşra Büyükşen Konya'da ailesiyle yaşamaktaydı. Konya'da ailesiyle yaşamaktaydı anne ve babasının vahşice öldürülmesinin tek tanığı durumunda.

Büyükşen cinayetlerini kim işledi?

Konya'da katledilen 55 yaşındaki Metin Büyükşen ve eşi Necla Büyükşen'in katilleri aranıyor. Ekipler çalışmalarını tüm titizlikleriyle devam ettiriyor. Vatandaşlar da Büyükşen cinayetlerini kim işledi? sorularını soruyor. Cinayetleri Büşra ve ya Betül'e aşık olmuş birinin işlediği ihtimalleri üzerinde duruluyor.

Büyükşen cinayetleri nedir?

Konya'da 2018 yılında önce kar maskeli bir kişi tüfek ile 55 yaşındaki Metin Büyükşen'in evini bastı ve Necla ve Metin Büyükşen çiftini vahşice katletti. Saldırfanın tüfeğinin tutukluk yapması üzerine evde bulunan kızları Büşra Büyükşen olayı yaralı olarak atlattı.

Osman Büyükşen kimdir?

Osman Büyükşen 17.01.1988 yılında Konya'nın Karatay ilçesinde dünyaya geldi. Osman Büyükşen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak Cizre'de görev almaktadır. Osman Büyükşen anee ve babasının katillerini bulmak için Müge Anlı'nın programına kaılmıştır. Osman Büyükşen Müge Anlı'nın programında 54 yaşındaki Necla ve 55 yaşındaki Metin Büyükşen cinayetinin aydınlatılması için katıldı.

Osman Büyükşen ilkokulu İsmil Cumhuriyet İlkokulu'nda, orta öğrenimini 23 Nisan Egemenlik Ortaokulu'nda, lise öğrenimini Meram Anadolu Lisesi'nde tamamladı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2006-2012 yılları arasında öğrenim gördü.

Osman Büyükşen İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzmanlık eğitimini tamamlayarak 2019 yılı nisan ayında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu.

Osman Büyükşen 01.08.2019 tarihi itibariyle Cizre Devlet Hastanesi'nde çalışmaktadır. Osman Büyükşen, Büyükşen ailesinin en büyük çocuğudur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.