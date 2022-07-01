Busenur Doğanay kimdir? Busenur Doğanay'dan acı haber geldi! Gen kızın cansız bedeni bulundu! Ankara'da başlayan ani sağanak yağmur kent genelinde sele ve taşkınlara neden oldu. Yaşanan selde ne yazık ki hayatını kaybedenlerin olduğu bildirildi. Ankara Keçiören'de sel sularının bastığı evde mahsur kalan 21 yaşındaki Busenur Doğanay hayatını kaybetti. Acı haberi alan genç kızın yakınları sinir krizleri geçirdi. Busenur Doğanay'ın 11 Haziran'da yaşanan selde Altındağ ilçesinde hayatını kaybeden kişiyle akraba olduğu öğrenildi.

Busenur Doğanay kimdir? Busenur Doğanay'dan acı haber geldi! Gen kızın cansız bedeni bulundu! Ankara'da başlayan ani sağanak yağmur kent genelinde sele ve taşkınlara neden oldu. Yaşanan selde ne yazık ki hayatını kaybedenlerin olduğu bildirildi. Ankara Keçiören'de sel sularının bastığı evde mahsur kalan 21 yaşındaki Busenur Doğanay hayatını kaybetti. Acı haberi alan genç kızın yakınları sinir krizleri geçirdi. Busenur Doğanay'ın 11 Haziran'da yaşanan selde Altındağ ilçesinde hayatını kaybeden kişiyle akraba olduğu öğrenildi.

Ankara'da yaşanan yoğun sağanak yağmur kentte bir kez daha sele neden oldu. Sel nedeniyle pek çok evi ve iş yerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı. Ankara'ya keçiören, Yenimahalle, Ostim ve İvedik bölgelerine 20 dakikada metrekareye 20 kilogram yağış düştü. Anakara'da başlayan yoğun yağış sele ve taşkınlara neden oldu. Sel nedeniyle Ankara'da genç bir kızın hayatını kaybettiği haberi herkesi derinden sarstı.

Busenur Doğanay kimdir?

Busenur Doğanay 30 Haziran'da Ankara'da bastıran sağanak yağışlar sonrası meydana gelen selde hayatını kaybetti.

Ankara Keçiören'de sel suyunun bastığı evde mahsur kalan Busenur Doğanay hayatını kaybetti.

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan yoğun yağış nedeniyle oluşan sel suyu İncirli'de bir apartmanın zemin kat dairesini bastı. Evde bulunan genç bir kadın mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler suyun tahliyesine başladı. Aynı anda balık adamlar da evde mahsur kadının kurtarılması için çalışma başlattı.

Uzun bir çalışmanın ardından balık adamlar genç kadına ulaştı. Ancak tüm müdahalelere rağmen 21 yaşındaki Busenur Doğanay kurtarılamadı.

Busenur Doğanay'ın hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok hayatını kaybeden kişinin 11 Haziran'da yaşanan selde Altındağ ilçesinde hayatını kaybeden kişiyle akraba olduğunu anlattı.