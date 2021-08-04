Busenaz Sürmeneli kimdir? Busenaz Sürmeneli nereli? Milli boksçularımız Tokyo 2020 Olimpiyatlarında Türkiye'nin göğsünü kabartmaya devam ediyor. Busenaz Sürmeneli Tokyo 2020'de finale yükseldi. Altın madalyaya bir adım kaldı. Vatandaşlar da Busenaz Sürmeneli'nin kim olduğunu merak etmeye başladı. İşte Busenaz Sürmeneli'nin hayatı ve biyografisi...

Busenaz Sürmeneli kimdir? Busenaz Sürmeneli nereli? Milli boksçularımız Tokyo 2020 Olimpiyatlarında Türkiye'nin göğsünü kabartmaya devam ediyor. Busenaz Sürmeneli Tokyo 2020'de finale yükseldi. Altın madalyaya bir adım kaldı. Vatandaşlar da Busenaz Sürmeneli'nin kim olduğunu merak etmeye başladı. İşte Busenaz Sürmeneli'nin hayatı ve biyografisi...

BUSENAZ SÜRMENELİ KİMDİR?

25 Haziran 1998 yılında Bursa'da dünyaya gelen Busenaz Sürmeneli aslen Trabzonludur.

Busenaz Sürmeneli, Türk sporunu boks branşında temsil etmektedir.

Busenaz Sürmeneli, 2019 yılında Rusya'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın, Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Uluslararası Eli Boks Turnuvası'nda altın, Rusya'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

21 yaşındaki milli sporcumuz Rusya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda kariyerinde ilk büyükler dünya şampiyonluğuna ulaşarak, Türk spor tarihinde kendine ayrı bir parantez açmayı da başardı.

Busenaz Sürmeneli Tokyo 2020'de kadın boks dalında finale adını yazdırmıştır.

Busenaz Sürmeneli bir röportajında Bursa'da doğduğunu, aslen Trabzonlu olduğunu anlatmıştır. Busenaz hayatı ile ilgili yaptığı açıklamaya şöyle devam etti: "Babamın işi sebebiyle Bursa'dan Trabzon'a taşındık. Antrenörüm aynı zamanda akrabam olur, teyzemin eşi. Onun vasıtasıyla başladım. Boks hayatımızı komple değiştiriyor. Başından sonuna kadar. Güzel dostluklar da kazandırdı. Boks, bana bayrağı gururla taşıyabilme görevini verdi. Annem her zaman yanımdaydı. Babam ilk başlarda karşı çıktı ama sonra o da alıştı. Şu anda ailemin hepsi bana destek veriyor. En büyük destekçilerim onlar diyebilirim."

BUSENAZ SÜRMENELİ'NİN BAŞARILARI

Busenaz Sürmeneli'nin başarıları genç yaşına rağmen oldukça fazladır. Busenaz Sürmeneli 3 kez dünya şampiyonu, 5 kez Avrupa şampiyonu, 1 kez de Avrupa üçüncüsü oldu.

Busenaz Sürmeneli, 2019 yılında kendisine sorulan sorulara şu yanıtı vermişti:

Boks: Olimpiyat.

Ring: Dövüşmek.

Gong: 3 dakika.

Kask: Kaskımla çok oynuyorum.

Spor: Hayat.

Tokyo: En büyük hedef.

Dövüş-kavga: Kırışmak.

Kamp: Kastamonu.

Aile: Her şey.

Antrenör: Baba.

Milli forma: Gurur.

Madalya: İstiklal Marşı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.