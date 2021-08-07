Busenaz Sürmeneli kimdir? Busenaz Sürmeneli nereli? Busenaz Sürmeneli hayatı ve biyografisi

Busenaz Sürmeneli kimdir? Busenaz Sürmeneli nereli? Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Busenaz Sürmeneli altın madalya kazanarak Türkiye'ye büyük gurur yaşattı. Busenaz Sürmeneli 69 kiloda finalinde Çinli rakibi Hong Gu'yu yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Busenaz'dan gelen sevindirici haber sonrası insanlar Busenaz Sürmeneli'nin kim olduğunu araştırmaya başladı. İşte Busenaz Sürmeneli hayatı ve biyografisi...

Busenaz Sürmeneli kimdir? Busenaz Sürmeneli nereli? TOKYO 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Busenaz Sürmeneli altın madalya kazanarak Türkiye'ye büyük gurur yaşattı. Busenaz Sürmeneli 69 kiloda finalinde Çinli rakibi Hong Gu'yu yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Busenaz'dan gelen sevindirici haber sonrası insanlar Busenaz Sürmeneli'nin kim olduğunu araştırmaya başladı. İşte Busenaz Sürmeneli hayatı ve biyografisi...

Busenaz Sürmeneli Tokyo 2020'de 69 kiloda Çinli rakibi Hong Gu'yu enerek altın madalyayı kazandı. Milli Marşımızı TOKYO'da yankılandıran Busenaz Sürmeneli bu başarısı ile tarihe geçti. Peki Busenaz Sürmeneli kimdir? İşte Busenaz Sürmeneli'nin hayatı ve biyografisi...

BUSENAZ SÜRMENELİ KİMDİR?

TOKYO 2020 şampiyoınu Busenaz Sürmeneli 25 Haziran 1998 yılında Bursa'da dünyaya geldi.

Milli kadın bosçumuz Busenaz Sürmeneli aslen Trabzonludur.

Busenaz Sürmeneli, boks branşında Türkiye'yi başarılı şekilde temsil etmektedir.

Busenaz Sürmeneli bir çok organzizayonda madalya kazanmıştır.

Busenaz Sürmeneli olimpiyatlarda altın madalya kazanarak da tarihe geçmiş oldu.

Busenaz Sürmeneli, 2019 yılında Rusya'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın, Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Uluslararası Eli Boks Turnuvası'nda altın, Rusya'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

21 yaşındaki milli sporcumuz Rusya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda kariyerinde ilk büyükler dünya şampiyonluğuna ulaşarak, Türk spor tarihinde kendine ayrı bir parantez açmayı da başardı.

Busenaz Sürmeneli Tokyo 2020'de kadın boks dalında finale adını yazdırmıştır.

Busenaz Sürmeneli bir röportajında Bursa'da doğduğunu, aslen Trabzonlu olduğunu anlatmıştır. Busenaz hayatı ile ilgili yaptığı açıklamaya şöyle devam etti: "Babamın işi sebebiyle Bursa'dan Trabzon'a taşındık. Antrenörüm aynı zamanda akrabam olur, teyzemin eşi. Onun vasıtasıyla başladım. Boks hayatımızı komple değiştiriyor. Başından sonuna kadar. Güzel dostluklar da kazandırdı. Boks, bana bayrağı gururla taşıyabilme görevini verdi. Annem her zaman yanımdaydı. Babam ilk başlarda karşı çıktı ama sonra o da alıştı. Şu anda ailemin hepsi bana destek veriyor. En büyük destekçilerim onlar diyebilirim."

BUSENAZ SÜRMENELİ TOKYO 2020'DE ALTIN MADALYA ALDI

Busenaz Sürmeneli'nin başarıları genç yaşına rağmen oldukça fazladır. Busenaz Sürmeneli 3 kez dünya şampiyonu, 5 kez Avrupa şampiyonu, 1 kez de Avrupa üçüncüsü oldu. Busenaz Sürmeneli Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.