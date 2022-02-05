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TIMETURK / GENEL / Buse Varol kimdir? hangi dizilerde oynadı? I Takipçilerine ne dedi?

Buse Varol kimdir? hangi dizilerde oynadı? I Takipçilerine ne dedi?

Son yılların çalkantılı evliliği ile gündeme gelen Buse Varol kimdir? hangi dizilerde oynamıştır? Hayat hikayesi nedir? Takipçileri arasındaki diyologu ile bilinen ünlü ne demiştir?

46 Dakika Önce
2022-02-05 11:57:36
Buse Varol kimdir? hangi dizilerde oynadı? I Takipçilerine ne dedi?

BUSE VAROL KİMDİR?

Buse Varol, 25 Mart 1990 tarihinde Manisa'da doğmuştur. Lisans eğitimini Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümü'nde tamamlamıştır. 2012'de Miss Turkey Güzellik Yarışmasıda Türkiye'yi temsil eden ünlü, daha sonrasında bir zaman modellik yapmış ancak kariyerine oyunculuk olarak devam etmek istemiştir. ”Tozlu Yollar” dizisiyle ilk dizi deneyimini yaşayan Varol, “Sevda Kuşun Kanadında”, “Arka Sokaklar”, “Şehrin Melekleri” ve “Kış Güneşi”, “Rüya” gibi pek çok dizide yer aldı.

“Payitaht: Abdülhamid” dizisinde “Mislimelek Sultan” karakterine ile seyircilerin karşısına çıkan Buse Varol, kısa süreliğine “Çok Tatlı” programının sunuculuğu yapmıştır. 2017 yılında “Dostlar Mahallesi” adlı dizide rol almaya başlayan Buse Varol, dizi setindeki arkadaşı Alişan ile Mayıs 2018'de hayatını birleştirmiştir.

BUSE VAROL ÇOCUĞU VARMIDIR?

İlk çocukları Burak'ı 2019 yılında kucağına alan Alişan ve Buse Varol çiftinin 2021 yılında Elif adını verdikleri bir kız çocukları oldu.

BUSE VAROL'UN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TAKİPÇİLERİNE NE SÖYLEDİ?

Sosyal medyada özel hayatını gizlemeyen Varol,takipçilerinden "Sürekli neden ayrılıkla ilgili haber çıkıyor acaba?" sorusu üzerine "Çünkü öyle olsun istiyorlar" diyerek yanıtlamıştı. .

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