Buse Naz Çakıroğlu kimdir? Buse Naz Çakıroğlu nereli kaç yaşında?

Tokyo 2020 olimpiyatlarında ülkemizi temsil eden Milli boksörlerimizden olan Buse Naz Çakıroğlu Özbek rakibi Tursunoy Rakhimova’yı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi. Buse Naz Çakıroğlu'ndan gelecek madalya haberleri beklenirken vatandaşlar da Buse Naz Çakıroğlu kimdir sorusuna yanıt arıyor. Buse Naz Çakıroğlu Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusudur. Peki Buse Naz Çakıroğlu nereli kaç yaşında? İşte Buse Naz Çakıroğlu'nun hayatı...

Tokyo 2020 olimpiyatlarında ülkemizi temsil eden Milli boksörlerimizden olan Buse Naz Çakıroğlu Özbek rakibi Tursunoy Rakhimova'yı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi. Buse Naz Çakıroğlu'ndan gelecek madalya haberleri beklenirken vatandaşlar da Buse Naz Çakıroğlu kimdir sorusuna yanıt arıyor. Buse Naz Çakıroğlu Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusudur. Peki Buse Naz Çakıroğlu nereli kaç yaşında? İşte Buse Naz Çakıroğlu'nun hayatı...

Buse Naz Çakıroğlu Tokyo 2020 Olimpiyatlarında ülkemize altın madalya getirmek için yarışan genç sporcumuzdur. Buse Naz Çakıroğlu ilk maçında Özbek rakibi Tursunoy Rakhimova'yı yenerek çeyrek finale yükseldi. Buse Naz Çakıroğlu Tokyo Olimpiyatlarında hedefinin altın madalya olduğunu açıkladı. İşte Buse Naz Çakıroğlu'nun hayatı ve biyografisi...

Buse Naz Çakıroğlu kimdir?

Buse Naz Çakıroğlu 26 Mayıs 1996 yılında Trabzon'da dünyaya gelmiştir. Buse Naz Çakıroğlu Milli boksörümüzdür.

Buse Naz Çakıroğlu Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusudur.

2019 yılında Avrupa şampiyonu oldu. 2021 yılında Tokyo Olimpiyatları'na katılma kotası elde etti. Türkiye'nin Olimpiyatlara kota kazanan ilk kadın boksörüdür.

Buse Naz Çakıroğlu üniversite eğitimini Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde tamaladı.

2018 yılında Bulgaristan'da düzenlenen EUBC Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya, Romanya'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

2019'da Rusya'da düzenlenen AIBA Büyük Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya, Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Uluslararası Eli Boks Turnuvası'nda ve Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazandı. Aynı yıl Madrid'de gerçekleşen EUBC Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda şampiyon oldu ve aynı zamanda şampiyonanın en iyi kadın boksörü seçildi.

2021'de Sırbistan'da düzenlenen 10. Nations Cup Uluslararası Boks Turnuvası'nda Gümüş madalya, Macaristan'da düzenlenen 65. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası'nda altın madalya elde etti. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nda altın madalya kazandı ve olimpiyatlarda seri başı olma hakkını elde etti. Çakıroğlu böylece Türkiye'nin organizasyon tarihindeki ilk boks altınını kazanmış ve Olimpiyatlara kota kazanan ilk kadın boksör olmuştur.

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