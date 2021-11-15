Burun yağı kanserden vücudu koruyor

Burun yağı, zeytin sütü ve taş baskı zeytinyağı olarak da tanınır. Zeytinden elde edilen bu yağ bilinen metotlardan farklı bir metot uygulanarak çıkarılır. Gelin burun yağını daha yakından tanıyalım ve vücudumuza sağladığı faydaları ve zararları birlikte öğrenelim...



Burun yağı halk arasında zeytin sütü ve taş baskı zeytinyağı isimleriyle de anılır. Bu yağ zeytinlerden elde edilir. Fakat bilinen metotlardan farklı bir metot uygulanarak çıkarılan bitkisel bir yağdır.

Taş baskı yöntemi, oldukça eski bir yöntemdir. Yüzlerce yıllık bir tarihi olduğu, hatta en eski sıkım metodu olduğu bile düşünülür. Bu yöntemde zeytinler, büyükçe bir tekne içinde devasa taşlarla ezilir ve bir zeytin hamuru elde edilir. Hamurlaşan bu zeytinler daha sonra özel torbalara doldurulur ve hidrolik preslerle sıkılır. Sıkıldığında zeytin hamurundan süzülen ve torbanın altından bir hazneye akan yağ burun yağı olur. Bu yöntemle elde edilen yağ, berrak değil bulanıktır. Taş baskı yöntemi çok eski, uğraştırıcı ve ilkel olduğu için her yerde görmemiz mükün değildir.

Bir ton zeytin hamurundan yaklaşık yarım kilo kadar burun yağı elde edildiği oldukça yüksek fiyatlara satılmaktadır.

Burun yağının vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Burun yağının içerisinde tekli doymamış yağ asitleri vardır ve bu sayede kolesterolün dengelenmesine yardımcı olur. Ayrıca kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini de azaltır.

İçerisindeki fenolik bileşikler sayesinde sindirim sisteminin düzenli bir şekilde çalışmasına destek olur. Kabızlıktan hızlıca kurtulmayı sağlar.

Burun yağı antioksidan özelliktedir. Karaciğer başta olmak üzere vücudumuzu toksinlerden arındırır ve sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar. Bu antioksidan özelliği bağışıklık sistemimizi de güçlendirir. Mevsimsel hastalıklar başta olmak üzere birçok hastalığa karşı vücudumuzu korur.

Hücrelerde meydana gelen tahribatların çok hızlı bir şekilde onarılmasını sağlar. Bu yağın da tıpkı zeytinyağı gibi birçok kansere karşı koruyucu etkileri vardır.

Burun yağının vücudumuza herhangi bir zararı var mı?

Burun yağının elde edilme aşamalarında doğrudan oksijenle temas ediyor olması yüzünden zeytinlerin ve zeytinyağının antioksidan özelliği gibi birçok özelliğinin azaldığı söyleniyor. Bu yüzden bu yağa karşı olan bir kesim mevcut. Ayrıca yoğunluğu yüzünden bu yağın günde 2 çorba kaşığından fazla tüketilmemesi gerekiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.