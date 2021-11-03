Burun akıntısını kesmek için...

Havaların soğumasıyla tekrar burun akıntısı şikayetleri başladı. Burun akıntısı günlük hayatı olumsuz etkilediği gibi silinmekten de cildi tahriş edebiliyor. Herkesin başına gelen bu durum genel olarak mevsimsel bir sağlık sorunudur. Peki burun akıntısı neden oluyor? Burun akıntısı doğal yöntemlerle geçirilebilir mi? Sizler için bu soruların cevaplarını araştırdık...



Kış aylarının yaklaşmasıyla ceplerimizden mendil eksik olmamaya başladı. Sık sık burnumuz akıyor, elimiz peçeteye gidiyor, burnumuz sürekli silinmekten tahriş oluyor ve günlük hayatımız bu durumdan oldukça olumsuz etkileniyor. Burun akıntısı tedavi olmadığında ateş ve öksürük gibi ciddi hastalıklara da dönüşebiliyor. Burnumuz aktığında genellikle kimyasal ilaçlara yöneliyoruz. Fakat evde gayet doğal yöntemlerle burun akıntısını durdurmamız mümkün.

Burnumuz neden akıyor?

Nazal pasajlarda ve sinüste mukus artınca burun akıntısı başlıyor. Aslında mukusun artması vücudun bir savunma mekanizmasıdır. Mukus artışı sayesinde vücuttaki virüsler ve alerjenler temizlenmeye çalışılır. Mukus artışı genel olarak soğuk algınlığı, ani hava koşulu değişikliği, mevsim geçişleri, havada asılı kalan virüsler, sinüs enfeksiyonu, güneş, polen ve toz gibi alerjiler, çok baharatlı ve acı içeren yiyecekleri sık sık tüketmek, burun kemiğindeki eğrilikler, burun kanallarındaki tümörler, hormonal değişiklikler ve hamilelik yüzünden oluşabiliyor.

Burun akıntısına doğal bir çözüm var mı?

Tuzlu su mukusu inceltiyor, burun akıntısının oluşturduğu tahrişi azaltıyor, ve mikropların vücuttan atılmasını sağlıyor. Bir su bardağı ılık suyun içerisine yarım çay kaşığı softa tuzu ekleyip karıştırarak eriyin. daha sonra damlalık yardımıyla burnunuza damlatın.

Zerdeçal antienflamatuvar, antibakteriyel ve antiviral özelliktedir. Zerdeçalı bir fincan keten tohumu yağıyla birlikte tavada kavurup dumanını içinize çekerek burun akıntısını durdurabilirsiniz.

Zencefil antiviral, antitoksik ve antifungal özelliklere sahiptir. Bu sayede solunum yolu hastalıklarına çare olup burun akıntısının durmasını sağlar. Çiğ tüketebileceğiniz gibi çayını da demleyip içebilirsiniz.

Hardal yağı antibiyotik özelliktedir. Bu sayede vücuttaki mikroplarla savaşıp burun akıntısına çare olabilir. Hardal yağını ısıtıp bir damlalık yardımıyla burun deliklerinize damlatırsanız burun kanallarınız açılacak ve nazal geçişler temizlenecektir.

Bir bardak suyun içerisine üç diş sarımsak ekleyip kaynatın ve süzüp bal ekleyerek tüketin. Sarımsak anibakteriyel ve antiseptik özelliği sayesinde solunum yolu hastalıklarına çare olacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.