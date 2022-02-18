Bursa taksimetre ayar ücreti | Bursa taksimetre güncelleme fiyatı ne kadar? Bursa'da taksi fiyat tarifelerinde değişiklik oldu. Bursa’da taksimetre açılış ücreti 5,50 liradan 6,50 liraya, kilometre başına ücret de 4,70 liradan 5,50 liraya çıktı. Taksi sahipleri güncel fiyatlar doğrultusunda taksimetrelerini güncellemek için uzun kuyruklar oluşturdu. İstanbul'da taksimetreye ayarına alınan yüksek fiyatlar taksicileri isyan ettirmişti.

Bursa taksimetre ayar ücreti | Bursa taksimetre güncelleme fiyatı ne kadar? Bursa'da taksi fiyat tarifelerinde değişiklik oldu. Bursa'da taksimetre açılış ücreti 5,50 liradan 6,50 liraya, kilometre başına ücret de 4,70 liradan 5,50 liraya çıktı. Taksi sahipleri güncel fiyatlar doğrultusunda taksimetrelerini güncellemek için uzun kuyruklar oluşturdu. İstanbul'da taksimetreye ayarına alınan yüksek fiyatlar taksicileri isyan ettirmişti.

Bursa'da taksi fiyatlarına zam geldi Bursa'da taksi kulalnan vatandaşlar artık kısa gidecekleri yere daha fazla ödeyecek. Gelen zamlardan sonra Bursa'da taksi açılış ücretleri de değişti. Buna göre taksimetre açılış ücreti 5,50 liradan 6,50 liraya, kilometre başına ücret de 4,70 liradan 5,50 liraya çıktı. Taksimetresini ayarlatmak isteyen taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu.

İstanbul'da taksimetre ayar ücretine inceleme başlatıldı

Taksimetre ayarlama ücretlerinin 950 liraya ulaşmasıyla birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı fahiş fiyatların incelenmesi için Ticaret Bakanlığı'na başvurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca, İstanbul'daki taksilerin tarife güncelleme işlemlerinde fahiş fiyat uygulandığı ve rekabeti engelleyici unsurlar olduğu iddialarının Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nca incelenmesine ilişkin Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunuldu.

Taksimetre güncelleme ücreti ne kadar?

Yeni Nesil Taksiciler Kooperatifi (YENTAKOOP) Başkanı Kıyasettin Telli geçtiğimiz sene taksimetre ayarlarına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söylemişti: Taksimetre ayar ücretleri örneğin Ankara'da ayar ücreti 350 lira civarında ama İstanbul'da bu rakam 650 lira alınıyor. Bu konuda da Ticaret Bakanlığımız müdahil oluyor, Türkiye'nin tamamında ortak bir standart tarife ayar ücreti belirlemelidir. .