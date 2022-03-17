Bursa Müftüsü Yavuz Selim Karabayır kimdir? Yavuz Selim Karabayır nereli? Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Bursa il müftülüğüne Yavuz Selim Karabayır atandı. Atamanın ardından Karabayır'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Yavuz Selim Karabayır daha önce Diyarbakır İl Müftüsü olarak görev yapıyordu. İşte Yavuz Selim Karabayır'ın hayatı ve biyografisi...

Bursa Müftüsü Yavuz Selim Karabayır kimdir? Yavuz Selim Karabayır nereli? Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Bursa il müftülüğüne Yavuz Selim Karabayır atandı. Atamanın ardından Karabayır'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Yavuz Selim Karabayır daha önce Diyarbakır İl Müftüsü olarak görev yapıyordu. İşte Yavuz Selim Karabayır'ın hayatı ve biyografisi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imazı ile Resmi Gazete'de atama kararları yayımlandı. Buna göre pek çok ilin müftüsü değişti. Kararla, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Ağrı İl Müftülüğüne Celal Büyük, Bursa İl Müftülüğüne Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Diyarbakır İl Müftülüğüne Muş İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Muş İl Müftülüğüne İbrahim Halil Demir, Yalova İl Müftülüğüne Karabük İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, Karabük İl Müftülüğüne Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu, Aydın İl Müftülüğüne Artvin İl Müftüsü Hasan Güneş, Artvin İl Müftülüğüne Mesut Harmancı atandı.

Bursa Müftüsü Yavuz Selim Karabayır kimdir?

Yavuz Selim Karabayır Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Bursa İl Müftüsü olarak atandı.

Yavuz Selim Karabayır 1968 yılında Sarıkamış'ın Parmakdere Köyü'nde dünyaya geldi.

54 yaşında olan Yavuz Selim Karabayır ilk, orta ve imam hatip lise tahsilini Kars İli Sarıkamış İlçesinde tamamladı.

1988 yılında Adapazarı'nın Kaynarca İlçesi Birlik Köyü'nde imam-hatip olarak göreve başladı. Daha sonra sırasıyla Adapazarı merkez Harmantepe Köyü, İstanbul Halıcıoğlu Turşucu Hüseyin Çelebi Camii ve Erzurum Üniversitesi Lojmanlar Camii'nde, İmam-Hatip olarak görev yaptı.

1994 yılında başladığı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde sürdürdüğü iki yıllık (İMYO) eğitim ve öğretiminin ardından 1997 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Askerliğini yaptıktan sonra, Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Eğitim Merkezi'ni 2002 yılında bitirdikten sonra Adıyaman İli Besni İlçesi'ne Vaiz olarak atandı.

Sırasıyla Adıyaman'ın Çelikhan ve Samsat İlçelerinde, Düzce'nin Yığılca ve Kaynaşlı ilçelerinde Müftülük yaptı.

Evli ve üç çocuk babası olup Arapça bilmektedir. Meşhur Sahâbi Safvan B.Muattal'ın hayatını anlatan 'Samsat'ta Bir Gül' adında yayımlanmış eseri vardır. 2009 yılı Ekim ayında Düzce Kaynaşlı İlçesine Müftü olarak atandı ve buradaki hizmetinden sonra, 2 Ağustos 2014 tarihinde ise Erzincan İl Müftülüğüne İl Müftüsü olarak atandı. 03.05.2018 tarihininde yayınlanan Bakanlar Kurulunun 2018/296 sayılı kararı ile Diyarbakır İl Müftüsü olarak atandı. Yavuz Selim Karabayır son atama kararına göre Bursa İl Müftüsü olarak atanmıştır. .