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TIMETURK / GENEL / Bursa Deniz Otobüsleri'nin bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri'nin bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin seferlerinden bazılarının, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

3 Saat Önce
2021-09-07 09:32:57
Bursa Deniz Otobüsleri'nin bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin seferlerinden bazılarının, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin internet sitesinde yapılan duyuruya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 07.00'de Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 08.30'da İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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