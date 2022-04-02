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TIMETURK / GENEL / Bursa'daki orman yangını söndürüldü: 60 hektarlık alan kül oldu

Bursa'daki orman yangını söndürüldü: 60 hektarlık alan kül oldu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını, 17 buçuk saat sonra kontrol altına alındı.

2 Saat Önce
2022-04-02 09:44:19
Bursa'daki orman yangını söndürüldü: 60 hektarlık alan kül oldu

Osmangazi ilçesi Güneybudaklar Mahallesi'nde, dün saat 12.30 sıralarında bir kişinin bahçesindeki otları temizlemek için yaktığı ateş, ormana sıçradı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı, Soğukpınar ve Karaislah mahallelerine kadar ilerledi.

İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi, Keles, Harmancık ve Osmangazi belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

60 HEKTARLIK ALAN ETKİLENDİ

Yangına 22 arasöz, 14 tanker, 1 loder, 1 greyder, 5 dozer, 10 ilk müdahale aracı ve 90 personelle müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, bugün saat 06.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bursa Valisi Yakup Canbolat, yangından yaklaşık 60 hektarlık alanın etkilendiğini açıkladı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. .

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