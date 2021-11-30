Bursa'da yarın okullar tatil edildi mi? Bursa 1 Aralık Çarşamba (yarın) okul var mı? Bursa'da okullar kapalı mı? sorusu Bursa'da yaşayan pek çok öğrenci ve veli tarafından soruluyor. Lodosun etkisiyle bölgede yaşanan fırtına hayatı olumsuz etkileme devam ediyor. Bursa'da 30 Kasım Salı günü için eğitime 1 gün fırtına tatili verilmişti. Bursa'da yer yer devam eden rüzgarlı hava nedeniyle öğrenciler yarın okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Peki 1 Aralık Çarşamba günü Bursa'da okul var mı?

Bursa'da yarın okullar tatil edildi mi? Bursa 1 Aralık Çarşamba (yarın) okul var mı? Bursa'da okullar kapalı mı? sorusu Bursa'da yaşayan pek çok öğrenci ve veli tarafından soruluyor. Lodosun etkisiyle bölgede yaşanan fırtına hayatı olumsuz etkileme devam ediyor. Bursa'da 30 Kasım Salı günü için eğitime 1 gün fırtına tatili verilmişti. Bursa'da yer yer devam eden rüzgarlı hava nedeniyle öğrenciler yarın okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Peki 1 Aralık Çarşamba günü Bursa'da okul var mı?

Bursa'da kuvvetli lodos nedeniyle eğitime 30 Kasım'da 1 gün ara verildiği açıklanmıştı. Bursa'da yer yer devam eden lodos velileri ve öğrencileri tedirgin etmeye devam ediyor. Bursa'da okula gidecek olan öğrenciler 1 Aralık Çarşamba günü Bursa'da okullar tatil edilir mi? sorusunu sormaya başladı. Bursa'da 30 Kasım'da olumsuz hava koşullarının yer yer devam etmesi üzerine Bursa'da yarın okullar tatil edildi mi? Bursa 1 Aralık Çarşamba (yarın) okul var mı? Bursa'da okullar kapalı mı? sorularına yanıt aranmaay başlandı.

Bursa'da yarın okullar tatil edildi mi?

Bursa'da 1 Aralık Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceği havaların koşullarına bakılarak karar verilecek. Bursa'da 1 Aralık günü rüzgarlı havanın etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Bursa 1 Aralık Çarşamba (yarın) okul var mı?

Bursa'da okulların tatil edilmesi Valilik karaı ile netleşiyor. Bursa'da hava durumu değerlendirilerek okulların tatil edilip edilmeyeceğin karar verilecek. 1 Aralık Çarşamba Bursa okul tatili ile igli gelişmelere Bursa Valiliği'nin internet sitesi duyuruları ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz.

Bursa Valiliği sosyal medya hesabı

Bursa Valiliği'nden "30 Kasım okullar tatil" açıklaması

Bursa Valisi Yakup Canbolat, kuvvetli lodos nedeniyle bugün yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Canbolat, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle yarın bütün eğitim öğretim kurumlarındaki yüz yüze eğitime bir günlüğüne ara verildiğini belirtti.

Vali Canbolat, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını bildirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.