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TIMETURK / GENEL / Bursa'da uçak mı düştü? Uçak nereye düştü? Tek motorlu uçak nedir?

Bursa'da uçak mı düştü? Uçak nereye düştü? Tek motorlu uçak nedir?

Bursa'da uçak mı düştü? Uçak nereye, hangi ilçe ve mahalleye düştü? Tek motorlu uçak nedir? Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak düştü. Yerleşim yerine düşen uçak, yanmaya başladı. Tek motorlu olduğu belirtilen uçağın neden düştüğü ise henüz bilinmiyor. Tek motorlu uçaklar önden pervaneli tipte uçaklardır. Tek motorlu uçaklar genelde eğitim uçağı olarak kullanılıyor.

2 Saat Önce
2022-04-25 15:30:18
Bursa'da uçak mı düştü? Uçak nereye düştü? Tek motorlu uçak nedir?

Bursa'da uçak mı düştü? Uçak nereye, hangi ilçe ve mahalleye düştü? Tek motorlu uçak nedir? Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak düştü. Yerleşim yerine düşen uçak, yanmaya başladı. Tek motorlu olduğu belirtilen uçağın neden düştüğü ise henüz bilinmiyor. Tek motorlu uçaklar önden pervaneli tipte uçaklardır. Tek motorlu uçaklar genelde eğitim uçağı olarak kullanılıyor.

Bursa'da uçak mı düştü?

Son dakika gelişmesine göre Bursa'da etk motorlu bir uçak düştü.

Havacılık yazarı Musa Alioğlu NTV canlı yayınında uçak düşmesine dair açıklamalarda bulundu. Alioğlu açıklamasında "Eğitim amaçlı faliyet gösteren uçaklardan biri olduğunu düşünüyorum. Teknik arızadan, metorolojik koşullardan ve pilotaj hatası nedeniyle uçak düşmüş olabilir dedi. Büyük ihtimalle uçakta teknik bir arıza olduğu kanatindeyim" dedi.

Uçak nereye düştü?

Uçak Yunuseli Havalimanı yakınlarında yerleşim yerleri yakınına düştü. Uçak Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta evlerin arasına düştü.

Tek motorlu uçak nedir?

Tek motorlu uçaklar pervaneli uçaklardır. Öndeki motorun gücü ile pervane uçağa hareket hazandırır. Tek motorlu uçaklar uçuş eğitimlerinde kullanılıyor. .

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