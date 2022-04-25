Bursa'da uçak mı düştü? Uçak nereye düştü? Tek motorlu uçak nedir?

Bursa'da uçak mı düştü? Uçak nereye, hangi ilçe ve mahalleye düştü? Tek motorlu uçak nedir? Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak düştü. Yerleşim yerine düşen uçak, yanmaya başladı. Tek motorlu olduğu belirtilen uçağın neden düştüğü ise henüz bilinmiyor. Tek motorlu uçaklar önden pervaneli tipte uçaklardır. Tek motorlu uçaklar genelde eğitim uçağı olarak kullanılıyor.