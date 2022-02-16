Bursa'da suya indirim mi geldi? Bursa'da (BUSKİ) su ucuzladı mı? Bursa'da suya ne kadar indirim yapıldı? Gıda ürünlerinde KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesinden sonra pek çok ilde sularda da KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü. AK Partili Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş açıklamasında 'Su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indirdik.' dedi. Açıklamadan sonra Bursa'da yaşayan vatandaşlar da suya indirim mi yapıldı? gibi soruları sormaya başladı.

Bursa'da suya indirim mi geldi? Bursa'da (BUSKİ) su ucuzladı mı? Bursa'da suya ne kadar indirim yapıldı? Gıda ürünlerinde KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesinden sonra pek çok ilde sularda da KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü. AK Partili Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş açıklamasında "Su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indirdik." dedi. Açıklamadan sonra Bursa'da yaşayan vatandaşlar da suya indirim mi yapıldı? gibi soruları sormaya başladı.

Bursa'da suya indirim mi geldi?

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, vergi indirimi uygulamasına yönelik kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Aktaş, "Su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indirdik. Bursa'mıza hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

Bursa'da (BUSKİ) su ucuzladı mı?

Su tüketim bedelinde yapılan KDV indirimi vatandaşın cebine olumlu yansıyacak. Vatandaşın su faturası daha az gelecek.

Alinur Aktaş kimdir?

Alinur Aktaş 25 Ekim 1970 yılında Bursa İnegöl'de dünyaya geldi. Alinur Aktaş Bursa Büyükşehir Belediye Başkanıdrı.

Alinur Aktaş ilk orta ve lise tahsilini İnegöl'de tamamladıktan sonra Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işletme bölümünden mezun oldu. Uzun yıllar İnegöl Mobilya Sanayisinde özel sektörlerde üst düzey yöneticilik yaptı.

Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Yönetim Kurulu üyesi olarak siyasete atıldı. 28 Mart 2004 seçimlerinde İnegöl Belediye Başkanlığı görevine seçildi. İnegöl AVM, Yeni Pazaryeri, İnegöl TOKİ Konutları, İnegöl Mobilya Organize Sanayi Bölgesi, İnegöl Kent Müzesi gibi birçok yenilik Alinur Aktaş döneminde İnegöl kentine kazandırılmış; İnegöl, Güney Marmara'nın ikinci büyük kenti olmuştur. Recep Altepe'nin istifa etmesi üzerine Belediye meclisinde yapılan seçimle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Evli ve iki çocuk babası olan Alinur Aktaş, İngilizce bilmektedir. .