Bursa'da otobüsler bayramın 3. ve 4. günü bedava değil mi? Bursa'da kurban bayramında otobüs, metro indirimli mi, ücretsiz mi? Kurban bayramında pek çok kentimizde toplu taşıma sistemleri vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verdi. Bursa'da da vatandaşlar bayramın ilk 2 günü belediyeye bağlı BURULAŞ araçlarından ücretsiz faydalandı. Bursa'da ücretsiz ulaşımın bayramın ilk 2 gününü kapsadığı öğrenildi.

Bursa'da otobüsler bayramın 3. ve 4. günü bedava değil mi? Bursa'da kurban bayramında otobüs, metro indirimli mi, ücretsiz mi? Kurban bayramında pek çok kentimizde toplu taşıma sistemleri vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verdi. Bursa'da da vatandaşlar bayramın ilk 2 günü belediyeye bağlı BURULAŞ araçlarından ücretsiz faydalandı. Bursa'da ücretsiz ulaşımın bayramın ilk 2 gününü kapsadığı öğrenildi.

Milyonlarca Müslüman Kurban bayramında kurban ibadetini yerinegetimek için tatlı bir telaşa girişti. Kurban bayramı tatili bu sene 9 gün olarak açıklandı. Tatil için memeleketlerine giden vatandaşlar olduğu gibi kurban bayramı tatilinde çalışmak zorunda olanlar da var. Bayramın ikinci ve üçüncü günü çalışmak zorunda olanlar ve akraba ziyareti yapmak isteyenler otobüslerin ücretsiz olup olmadığını merak ediyordu.

Bursa'da kurban bayramında otobüs, metro indirimli mi, ücretsiz mi?

Bursa'da Kurban Bayramı'nın ilk iki günü toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada otobüs, metro gibi beleidyeye ait toplu taşıma araçlarının bayramın 2 günü ücretsiz olacağını duyurdu.

Bursa'da otobüsler bayramın 3. ve 4. günü bedava değil mi?

Kurban Bayramı 4 gün olacak ancak Bursa'da toplu taşımalar sadece 2 gün ücretesiz olacak. Başkan Aktaş açıklamasında "Hemşehrilerimiz sevdiklerine rahatça ulaşabilsin diye Kurban Bayramı'nın ilk iki günü ulaşım ücretsiz.. 'BursaİçinCanlaBaşla' diyerek paylaştığı bildirimde BursaKart kullanmak suretiyle ücretsiz hizmet verecektir' ve 'Uygulamanın kent içi ayakta yolcu taşıyan hatlarda geçerlidir' dedi.

BURULAŞ nedir?

Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği (BURULAŞ) Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım işletmesidir. BursaRay, BurTram ve otobüs işletmeciliği ile Bursa kent içi ulaşımı sağlar. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ni de BURULAŞ işletmektedir. Terminal-Sabiha Gökçen Havalimanı arasında çalışan BBBUS otobüslerini de işletmektedir. Şehir içi otopark işletmesi Burbak'da Burulaş tarafından işletilmektedir.