Bursa'da memurlara yarın tatil mi? Bursa'da kamu personeli 26 Ocak'ta idari izinli mi? Soğuk ve karlı havalar Marmara Bölgesi'nde etkisini artırarak devam ediyor. Kar yağışları Bursa'da da etkili oluyor. Bursa'da yoğun kar yağışları nedeniyle kamu personelleri (memurlar) 26 Ocak Salı günü idari izinli olup olmadıklarını merak ediyor. İşte Bursa Valiliği'nden gelen izin açıklaması...

Kar yağışları Bursa'da da etkisini artırdı. Bursa'da devam eden yoğun kar yağışları nedeniyle kamu personelleri yarın (26 Ocak Salı) kar tatili olup olmayacağını merak ediyor. Memurlar Bursa'da memurlara yarın tatil mi? Bursa'da kamu personeli 26 Ocak'ta idari izinli mi? sorusuna yanıt arıyor.

Bursa'da memurlara yarın tatil mi?

Bursa Valisi Yakup Canpolat açıklamasında şunları söyledi; İlimiz genelinde soğuk hava ve kar yağışının etkisinin devam etmesi nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel 26-27 Ocak 2022 tarihlerinde iki gün süreli idari izinli sayılacaktır.

Bursa'da idari izin sadece hamile ve engelliler için mi?

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: "Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel 26-27 Ocak 2022 tarihlerinde iki gün süreli idari izinli sayılacaktır."

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