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Bursa'da ''kökünü kurutma'' operasyonu!

Bursa'da büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 70 noktaya baskın yapılan operasyona polis helikopteri, narkotik köpekleri, çok sayıda polis katıldı.

1 Saat Önce
2022-11-07 07:30:25
Bursa'da ''kökünü kurutma'' operasyonu!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni bir kökünü kurutma operasyonunun daha sabah 06.00 sıralarında başladığını duyurdu.

Merkez Osmangazi ilçesi Anadolu Mahallesi, Meydancık Mahallesi ve Gökdere Bölgesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapılıyor.

Çevik kuvvet, özel harekat ve narkotik ekiplerinin destek verdiği operasyonda 110 kişinin gözaltına alınması planlanıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da birazdan Bursa Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi'nde konuya ilişkin basın açıklaması yapacak. .

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