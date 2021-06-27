Bursa'da 'insan yüzlü örümcek' görüldü

Bursa'da bir vatandaş, şeker hastası olan babası için dağlardan ot toplarken insan yüzlü örümcek buldu. Genç adam, 'Daha önce internette araştırmış, görmüş. Türkiye'de yedi tane görülmüş. Şu an bizim bulduğumuz ise sekizinciymiş' diye konuştu.