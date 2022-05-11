Bursa'da AVM yangını! Bursa'da hangi AVM'de yangın çıktı? Bursa'da yangın nerede çıktı? Yangında göçükte yaralanan var mı? Bursa'da bir AVM'de yangın çıktığı haberi son dakika olarak ajanslara düşütü. AVM'nin çatısında çökme olduğu da bildirildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bursa'da AVM yangını! Bursa'da hangi AVM'de yangın çıktı? Bursa'da yangın nerede çıktı? Bursa'da bir AVM'de yangın çıktığı haberi son dakika olarak ajanslara düşütü. AVM'nin çatısında çökme olduğu da bildirildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bursa'dan gelen yangın haberi son dakika olarak düştü. Bir AVM'de yer alan mağazada çıkan yangında tavan çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bursa'da bir AVM'deki mağazada çıkan yangın sonucu tavan çöktü, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Bursa'da hangi AVM'de yangın çıktı?

Zafer Plaza'nın güney kısmındaki ünlü giyim mağazasında yaşanan tavan çökmesi neticesi alışveriş merkezini bir anda toz bulutu kapladı. O sırada mağazada ve alışveriş merkezi içerisinde bulunan vatandaşlar panik içerisinde kendilerini mağaza dışına attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekibi sevk edildi.

Göçük altında kalan vatandaş olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.

Yangında göçükte yaralanan var mı?

Yangın sonucu çöken tavanın altına kimsenin olmadığı belirtiliyor. .